Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

3 капли на ватный диск — и проводим по белой подошве: смоет самые желтые застарелые пятна

Белая подошва кроссовок или кед придает обуви свежий и стильный вид, но со временем теряет первоначальную чистоту — покрывается пятнами, пожелтением или серым налетом. Вместо того чтобы отправлять пару в утиль, можно вернуть ей опрятный вид буквально за несколько минут. Для этого подойдет обычное средство для снятия лака на основе ацетона.

Вам потребуются:

  • Жидкость для снятия лака, содержащая ацетон, или чистый ацетон.
  • Ватный диск или мягкая безворсовая ткань.
  • Сухая салфетка.

Метод применения: Нанесите несколько капель жидкости на ватный диск и аккуратно протрите загрязненные участки подошвы. Сильно тереть не нужно — ацетон сам растворит налет. После обработки протрите поверхность сухой салфеткой, чтобы удалить остатки средства и загрязнений. Свежие пятна и легкое пожелтение обычно исчезают с первого раза. Для застарелых загрязнений может потребоваться повторить процедуру два-три раза.

Принцип действия основан на свойствах ацетона: он эффективно растворяет частицы уличной грязи, жировые следы и окислы, которые вызывают пожелтение материала подошвы. В отличие от абразивных методов, таких как чистка содой, ацетон не оставляет царапин и действует практически мгновенно.

Важные нюансы:

  • Не используйте ацетон на цветных элементах обуви — он может повредить покрытие.
  • Перед полной обработкой протестируйте средство на небольшом незаметном участке.
  • После очистки можно протереть подошву влажной салфеткой для удаления возможных остатков химиката.

Альтернативные способы очистки:

  • Зубная паста с мягкой щеткой подходит для свежих загрязнений.
  • Смесь перекиси водорода и пищевой соды действует медленнее, но также помогает осветлить подошву.
  • Специальные пенки или гели для белой резины и ЭВА дают щадящий и предсказуемый результат.

Экспертное уточнение: Эффективность ацетона объясняется его высокой растворяющей способностью в отношении органических соединений и окисленных полимеров. Однако для некоторых типов современных материалов (например, термополиуретана или светящихся подошв) рекомендуется сначала изучить рекомендации производителя, чтобы не нарушить структуру материала. Для регулярного ухода лучше применять специализированные составы, а ацетон оставить для экстренной или периодической глубокой очистки.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+