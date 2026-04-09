В Коми конно-спортивной школе присвоят имя ее основательницы

Такая идея прозвучала сегодня в Общественной палате Коми. На мероприятии присутствовала корреспондент «Про Города».

Сегодня вечером в ОП РК прошла очередная встреча членов и экспертов в рамках традиционного проекта «Час с министром». Гостьей палаты на этот раз стала министр физкультуры и спорта Коми Светлана Суворкина.

Она проинформировала собравшихся об основных итогах работы ведомства за минувший год и о деятельности в 2026-ом. Затем модератор встречи Андрей Юркин, возглавляющий рабочую группу по развитию физкультуры и спорта в ОП РК, предоставил слово общественникам для вопросов.

Член палаты Наталья Денисова, известная как руководитель конно-спортивной школы «Аврора», внесла дельное предложение:

«У истоков нашего вида спорта стояла в свое время Светлана Захарова. Она была основателем школы. А в этом году она отметит 80-летие. Светлана Серафимовна купила первых лошадей, организовала первые выезды спортсменов на турниры, выстроила систему. Наш долг на сегодня - прославить ее для будущих поколений».

Задумка в настоящее время оправдана тем, что воспитанники школы с четвероногими питомцами показывают достойные результаты на уровне Северо-Запада и в целом России.

Общественница предложила на фасаде здания школы установить соответствующую табличку, а самому учреждению присвоить имя Светланы Захаровой. По аналогии с присвоением лыжному комплексу имени лучшей профильной спортсменки мирового уровня Раисы Сметаниной.

«Регион должен знать своих героев в лицо!» - подытожила свою мысль Наталья Денисова.

«Проработаем, - заверила члена палаты и всех участников встречи министр. - Здравая и адекватная идея. Материально-техническое положение школы, правда, сейчас не в лучшем состоянии... Однако основатель заслуживает такого формата признания».

