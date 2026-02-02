Пару горстей под куст – и смородина завалит урожаем: ягод больше, чем песка в море

Смородина – капризная барышня, это вам скажет любой садовод. Год на год не приходится: то выдаст щедрый урожай крупных, словно виноград, ягод, то поскупится на горстку мелких и кислых. Но существует способ умаслить эту ягодную леди, превратить её куст в настоящий фонтан сочных плодов. Секрет прост, экологичен и неожидан: хлеб! Ксения Давыдова, опытный агроном и выпускница прославленной Тимирязевки, делится своим открытием: "Хлебные корки, обыкновенные, чёрствые, – вот что заставит смородину плодоносить, как никогда раньше!" Это не магия, это наука.

"Чёрный ржаной хлеб – настоящий витаминный коктейль для смородины, – объясняет Ксения. – В нём есть всё, что нужно кусту для активного роста и обильного плодоношения. Можно просто разложить корки под кустом, слегка прикопав их, и во время полива они будут постепенно отдавать полезные вещества в почву".