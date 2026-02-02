Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Пару горстей под куст – и смородина завалит урожаем: ягод больше, чем песка в море

Пару горстей под куст – и смородина завалит урожаем: ягод больше, чем песка в море

Смородина – капризная барышня, это вам скажет любой садовод. Год на год не приходится: то выдаст щедрый урожай крупных, словно виноград, ягод, то поскупится на горстку мелких и кислых. Но существует способ умаслить эту ягодную леди, превратить её куст в настоящий фонтан сочных плодов. Секрет прост, экологичен и неожидан: хлеб!

Ксения Давыдова, опытный агроном и выпускница прославленной Тимирязевки, делится своим открытием: "Хлебные корки, обыкновенные, чёрствые, – вот что заставит смородину плодоносить, как никогда раньше!" Это не магия, это наука.

"Чёрный ржаной хлеб – настоящий витаминный коктейль для смородины, – объясняет Ксения. – В нём есть всё, что нужно кусту для активного роста и обильного плодоношения. Можно просто разложить корки под кустом, слегка прикопав их, и во время полива они будут постепенно отдавать полезные вещества в почву".

Чтобы добиться максимального эффекта, приготовьте "хлебный эликсир" – натуральный стимулятор роста для смородины:

  1. Возьмите сухие хлебные корки, желательно ржаные, и залейте их водой в равной пропорции (например, на литровую банку корок – литр воды). Важно полностью покрыть корки жидкостью.
  2. Дайте смеси настояться сутки. За это время корки размякнут и отдадут в воду максимум микроэлементов и витаминов. Этот процесс можно сравнить с завариванием ароматного чая, где роль чайного листа играют хлебные корки.
  3. Полученный настой процедите (чтобы избежать засорения лейки) и разбавьте чистой водой в пропорции 1:10 (литр настоя на ведро воды).

Этим "хлебным тоником" рекомендуется поливать смородину в апреле, когда она просыпается после зимней спячки и активно наращивает зелень. Подкормка простимулирует образование новых завязей, и к лету вы будете собирать с куста крупные, ароматные ягоды без единой капли химии.

"Скептически относился к этому методу, пока не попробовал сам, – рассказывает Николай Ефремов, садовод-любитель из Сургута. – Забодяжил эту хлебную настойку, полил смородину… И уже через пару недель куст было не узнать: листья здоровые, тёмно-зелёные, как никогда, а соцветий просто тьма! Летом собирал ягоду вёдрами, крупные, сладкие, настоящее объедение! Теперь только так и подкармливаю, всем советую!". Не выбрасывайте хлебные объедки: превратите их в золотой ключик к щедрому смородиновому урожаю!

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+