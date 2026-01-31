В Сыктывкаре столкнулись две иномарки

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, 2005 года рождения, двигаясь по проспекту Бумажников, совершил проезд регулируемого перекрестка с улицей Весенней на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомашиной Renault Duster, двигавшейся на зеленый свет.

Авария случилась 30 января в 9:32 в Эжвинском районе. Детали происшествия передает " Комиинформ" с ссылкой на ГИБДД республики.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Водитель Renault Logan, юноша 2005 года рождения, получил ушиб грудной клетки. Женщина, управлявшая Renault Duster, 1980 года рождения, получила закрытую травму и ушиб плеча.

Оба пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно и не нуждались в госпитализации. Стаж вождения водителя, предположительно виновного в ДТП, составляет менее года (с июля 2025 года).

Госавтоинспекция напоминает о важности поддержания транспортных средств в исправном техническом состоянии, что является ключевым фактором предотвращения ДТП и снижения риска получения травм. ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо учитывать погодные и дорожные условия и совершать любые маневры, только убедившись в их полной безопасности для себя и окружающих.

