В Сыктывкаре столкнулись две иномарки
- 13:45 31 января
- Инесса Богатая
Авария случилась 30 января в 9:32 в Эжвинском районе. Детали происшествия передает "Комиинформ" с ссылкой на ГИБДД республики.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan, 2005 года рождения, двигаясь по проспекту Бумажников, совершил проезд регулируемого перекрестка с улицей Весенней на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомашиной Renault Duster, двигавшейся на зеленый свет.
В результате аварии травмы получили оба водителя. Водитель Renault Logan, юноша 2005 года рождения, получил ушиб грудной клетки. Женщина, управлявшая Renault Duster, 1980 года рождения, получила закрытую травму и ушиб плеча.
Оба пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно и не нуждались в госпитализации. Стаж вождения водителя, предположительно виновного в ДТП, составляет менее года (с июля 2025 года).
Госавтоинспекция напоминает о важности поддержания транспортных средств в исправном техническом состоянии, что является ключевым фактором предотвращения ДТП и снижения риска получения травм. ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителям необходимо учитывать погодные и дорожные условия и совершать любые маневры, только убедившись в их полной безопасности для себя и окружающих.
Напомним, ранее сообщалось, что в аварии под Ухтой пострадали четыре человека.