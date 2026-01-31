На трассе в Коми столкнулись два отечественных авто: четыре человека пострадали

Около шести часов вечера водитель автомобиля ВАЗ-2107, 1969 года рождения, двигаясь по трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, на 314-м километре потерял контроль над транспортным средством. В результате машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем LADA Kalina.

Инцидент случился вечером 30 января вблизи пункта весового контроля под Ухтой. О деталях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Известно, что автокатастрофе пострадали четыре человека.

Водитель ВАЗ, родившийся в 1969 году, получил серьёзные повреждения, включая черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы, а также тупую травму живота и грудной клетки, перелом шестого и седьмого ребер справа, перелом предплечья и берцовой кости. Он доставлен в больницу.

Водитель LADA Kalina, 1990 года рождения, отделался черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами груди и ноги. От госпитализации он отказался. Известно, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Пассажир LADA, 1965 года рождения, получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена, госпитализация ему не потребовалась, он также был пристегнут.

Еще один пассажир LADA, 1976 года рождения, получил ушибы голени и груди, а также перелом носа, в госпитализации нужды не возникло, ремень безопасности был пристегнут.

Стаж управления транспортным средством водителя ВАЗ, предположительно виновного в аварии, составляет с 1991 года.

