Житель Сыктывкара предстанет перед судом за избиение знакомой ее же телефоном
- 20:30 30 января
- Инесса Богатая
Утверждено заключение по делу 52-летнего жителя муниципалитета. Его обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
Следствие установило, что в ноябре 2025 года обвиняемый проводил время со своей знакомой на даче. Вечером женщине поступил звонок с предложением продолжить отдых в другом месте, что вызвало недовольство мужчины и спровоцировало ссору. В ходе конфликта сыктывкарец, не сдержав эмоций, нанес потерпевшей не менее десяти ударов мобильным аппаратом по голове. Нанесенные повреждения оценены как легкий вред здоровью.
Обвиняемый признал свою вину в инциденте, извинился перед пострадавшей и компенсировал ей затраты на медицинскую помощь, а также моральный ущерб.
Также в пресс-службе надзорного республиканского ведомства отметили, что материалы уголовного дела направлены в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 20-летний юноша убедил подругу брать микрозаймы и присвоил деньги.