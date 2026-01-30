Житель Сыктывкара предстанет перед судом за избиение знакомой ее же телефоном

Утверждено заключение по делу 52-летнего жителя муниципалитета. Его обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года обвиняемый проводил время со своей знакомой на даче. Вечером женщине поступил звонок с предложением продолжить отдых в другом месте, что вызвало недовольство мужчины и спровоцировало ссору. В ходе конфликта сыктывкарец, не сдержав эмоций, нанес потерпевшей не менее десяти ударов мобильным аппаратом по голове. Нанесенные повреждения оценены как легкий вред здоровью.