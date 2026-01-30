Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Житель Сыктывкара предстанет перед судом за избиение знакомой ее же телефоном

Житель Сыктывкара предстанет перед судом за избиение знакомой ее же телефономФото "Про Город"

Утверждено заключение по делу 52-летнего жителя муниципалитета. Его обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года обвиняемый проводил время со своей знакомой на даче. Вечером женщине поступил звонок с предложением продолжить отдых в другом месте, что вызвало недовольство мужчины и спровоцировало ссору. В ходе конфликта сыктывкарец, не сдержав эмоций, нанес потерпевшей не менее десяти ударов мобильным аппаратом по голове. Нанесенные повреждения оценены как легкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину в инциденте, извинился перед пострадавшей и компенсировал ей затраты на медицинскую помощь, а также моральный ущерб.

Также в пресс-службе надзорного республиканского ведомства отметили, что материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 20-летний юноша убедил подругу брать микрозаймы и присвоил деньги.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+