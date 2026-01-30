В Сыктывкаре юноша убедил подругу брать займы и присвоил деньги
- 19:15 30 января
- Инесса Богатая
Прокуратура завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что молодой человек, якобы занимавшийся проверкой микрофинансовых сервисов в интернете, предложил своей ровеснице подработку. Он убедил ее оформлять онлайн-займы на ее имя и переводить полученные деньги на его банковский счет. Злоумышленник обещал, что вложит эти средства под проценты, а потом вернет долг, проценты и прибыль за счет вознаграждения от интернет-платформы.
Однако как выяснилось, сыктывкарец перевёл деньги жертвы на счет своего родственника, не намереваясь возвращать долг. По словам потерпевшей, она доверяла обвиняемому, поскольку они вместе учились. В ходе следствия ущерб в 42 тысячи рублей был возмещён, однако проценты по займам девушке пришлось выплатить самостоятельно. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.