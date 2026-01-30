В Сыктывкаре юноша убедил подругу брать займы и присвоил деньги

Прокуратура завершила расследование и утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего горожанина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что молодой человек, якобы занимавшийся проверкой микрофинансовых сервисов в интернете, предложил своей ровеснице подработку. Он убедил ее оформлять онлайн-займы на ее имя и переводить полученные деньги на его банковский счет. Злоумышленник обещал, что вложит эти средства под проценты, а потом вернет долг, проценты и прибыль за счет вознаграждения от интернет-платформы.