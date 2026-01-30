Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре суд взыскал компенсацию за укус ребенка бездомной собакой на лыжной базе

В Сыктывкаре суд взыскал компенсацию за укус ребенка бездомной собакой на лыжной базе

Инцидент, произошедший в Эжве, послужил причиной разбирательства. Ребенок пострадал от укуса безнадзорного животного, что вызвало жалобу родителей в прокуратуру с требованием принять меры.

Прокурорская проверка выявила, что администрация Эжвинского района заключила соглашение с "Жилкомхозом" на отлов и содержание бездомных животных на своей территории. Несмотря на это, установить владельца собаки, причинившей вред ребенку, не удалось.

Суд установил, что ответственность за надлежащее исполнение мероприятий по контролю за бездомными животными лежит на органе местного самоуправления. В связи с тем, что ненадлежащее исполнение этих обязанностей привело к травмам и моральным страданиям ребенка, администрация Эжвы признана виновной. В качестве компенсации морального вреда с не взыщут сумму в размере 70 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Емвы получит компенсацию за укус собаки.

