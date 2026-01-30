Коми демонстрирует успехи в животноводстве и пищевой промышленности, несмотря на погодные вызовы и кадровый дефицит
- 10:45 30 января
- Инесса Богатая
Общественный совет при Минсельхозе региона подвел итоги 2025 года. По информации пресс-службы ведомства, производство мяса достигло 33, 27 тысячи тонн, что на 1, 3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Производство молока увеличилось на 2 тысячи тонн, достигнув 58, 24 тысячи тонн.
Несмотря на успехи в животноводстве, урожай картофеля оказался ниже запланированного из-за дождливого лета. Собрано 4 тысячи тонн картофеля при урожайности 133 центнера с гектара. В то же время, производство овощей закрытого грунта превысило плановые показатели, а хозяйства успешно заготовили корма.
Крестьянско-фермерские хозяйства вносят значительный вклад в сельское хозяйство региона. Благодаря мерам поддержки Минсельхоза, малые формы хозяйствования смогли сохранить поголовье коров и нарастить производство яиц.
Индекс производства пищевых продуктов в Коми за 11 месяцев 2025 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается рост производства охлажденного мяса, мяса птицы, колбасных изделий и молочной продукции. Достигнутые показатели соответствуют целям нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
В числе проблем отрасли были озвучены нехватка квалифицированных кадров, конкуренция с импортными товарами и трудности с привлечением инвестиций.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми "взлетели" цены на огурцы и яйца.