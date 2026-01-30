Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Коми демонстрирует успехи в животноводстве и пищевой промышленности, несмотря на погодные вызовы и кадровый дефицит

Коми демонстрирует успехи в животноводстве и пищевой промышленности, несмотря на погодные вызовы и кадровый дефицитФото Минсельхоза Коми

Общественный совет при Минсельхозе региона подвел итоги 2025 года. По информации пресс-службы ведомства, производство мяса достигло 33, 27 тысячи тонн, что на 1, 3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Производство молока увеличилось на 2 тысячи тонн, достигнув 58, 24 тысячи тонн.

Несмотря на успехи в животноводстве, урожай картофеля оказался ниже запланированного из-за дождливого лета. Собрано 4 тысячи тонн картофеля при урожайности 133 центнера с гектара. В то же время, производство овощей закрытого грунта превысило плановые показатели, а хозяйства успешно заготовили корма.

Крестьянско-фермерские хозяйства вносят значительный вклад в сельское хозяйство региона. Благодаря мерам поддержки Минсельхоза, малые формы хозяйствования смогли сохранить поголовье коров и нарастить производство яиц.

Индекс производства пищевых продуктов в Коми за 11 месяцев 2025 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наблюдается рост производства охлажденного мяса, мяса птицы, колбасных изделий и молочной продукции. Достигнутые показатели соответствуют целям нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

В числе проблем отрасли были озвучены нехватка квалифицированных кадров, конкуренция с импортными товарами и трудности с привлечением инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми "взлетели" цены на огурцы и яйца.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+