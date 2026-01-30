Коми демонстрирует успехи в животноводстве и пищевой промышленности, несмотря на погодные вызовы и кадровый дефицит

Общественный совет при Минсельхозе региона подвел итоги 2025 года. По информации пресс-службы ведомства, производство мяса достигло 33, 27 тысячи тонн, что на 1, 3 тысячи тонн больше, чем в 2024 году. Производство молока увеличилось на 2 тысячи тонн, достигнув 58, 24 тысячи тонн.

Несмотря на успехи в животноводстве, урожай картофеля оказался ниже запланированного из-за дождливого лета. Собрано 4 тысячи тонн картофеля при урожайности 133 центнера с гектара. В то же время, производство овощей закрытого грунта превысило плановые показатели, а хозяйства успешно заготовили корма.