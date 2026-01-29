Логотип новостного портала Прогород
Эко‑мастер‑класс в Сыктывкаре: студенты превратили пластик в полезные вещи

Мастер-класс «Просто и полезно!» проведен сегодня в Сыктывкаре для молодёжи. Студенты одного из ссузов столицы Коми внесли свой вклад в снижение объема пластика на территории муниципалитета. Подробности эко-миссии узнала корреспондент «Про Города».

Первая в наступившем году лекция и мастер-класс о вреде пластика для здоровья человечества и экологии планеты провела руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина. Этот проект на территории столицы Коми она реализует совместно с ООО «Региональный оператор Севера», который выступил в свое время создателем уникального просветительского проекта по повышению экологической грамотности подрастающего поколения в нашем регионе.

Дарья Шучалина рассказала второкурсникам педагогического колледжа Республики Коми (будущим учителям) о том, что отходы из пластика разлагаются в земле свыше полувека. Но это лишь полбеды. Гораздо страшнее то, что использование пластика в быту вредит здоровью людей. Так, пищевые контейнеры, бутылки для питья, псевдо-бумажные стаканчики и прочие изделия выделяют ядовитые вещества и способны спровоцировать рак.

Чтобы пластика стало меньше, лектор провела мастер-класс: из пластиковых карт, бывших в употреблении, она научила собравшихся изготавливать полезные для жизни вещи. А именно: светоотражающие стикеры. Будучи прикреплёнными на рюкзак, сумку или на верхнюю одежду, они позволяют пешеходу быть заметным для водителей при переходе проезжей части. У нас в Сыктывкаре это особенно важно сейчас, в зимний период, когда большую часть суток темно. Часть студенток признались, что будут сами носить смастеренные стикеры, другие решили, что придут домой и подарят их младшим братьям и сестрам школьного возраста.

В третьей части встречи общественница провела викторину. Призы – экошоперы – получили трое студенток (Ева, Софья и Юлия). Они правильно первыми ответили на вопросы лектора: о том, в каком количестве муниципальных образований работает «Региональный оператор Севера», что в переводе с коми языка означает название эко-пункта «Лысва» на улице Громова, 75 (куда можно сдавать отсортированные отходы), а также – чем заменить пластиковую посуду.

При этом лектор привела себя в качестве примера: она уже много лет носит с собой термокружку либо термос, а контейнеры для пищи в домашних условиях использует исключительно из стекла.

Молодежь поблагодарила общественницу за полезную информацию и новые навыки, которые они приобрели на мастер-классе. Сама же Дарья Шучалина выразила слова благодарности коллективу Молодежной библиотеки Республики Коми, в стенах которой и состоялось образовательное мероприятие.

Автор: Галина СЕРГЕЕВА
Фото МБРК

