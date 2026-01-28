Конно‑спортивный центр на границе Сыктывкара и Выльгорта заблокирован сугробами

Лошади, верблюды и остальные четвероногие подопечные конно-спортивного центра «Аврора» на границе Сыктывкара и Выльгорта оказались в… ловушке. Кто и почему этой зимой периодически блокирует доступ на территорию центра - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщила нашему изданию руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, к ней обратилась с серьезный проблемой основатель и руководитель центра Наталья Денисова.

Дело в том, что для заезда на машине или прохода пешком на территорию центра надо свернуть на повороте с центральной автомобильной дороги.

«Ее постоянно чистят коммунальные службы. Но при этом снег не вывозят, а сбрасывают навалами к обочинам. В том числе на том участке, где поворот в «Аврору»», - пояснила собеседница издания.

От лица палаты в рабочем порядке несколько раз ей удавалось решать вопрос с тем, чтобы дорожники осуществили так называемый подбор снежных глыб и сдвинули их к обочине дороги чуть дальше от заезда в «Аврору».