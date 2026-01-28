Конно‑спортивный центр на границе Сыктывкара и Выльгорта заблокирован сугробами
- 16:45 28 января
Лошади, верблюды и остальные четвероногие подопечные конно-спортивного центра «Аврора» на границе Сыктывкара и Выльгорта оказались в… ловушке. Кто и почему этой зимой периодически блокирует доступ на территорию центра - выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщила нашему изданию руководитель постоянной рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Коми Дарья Шучалина, к ней обратилась с серьезный проблемой основатель и руководитель центра Наталья Денисова.
Дело в том, что для заезда на машине или прохода пешком на территорию центра надо свернуть на повороте с центральной автомобильной дороги.
«Ее постоянно чистят коммунальные службы. Но при этом снег не вывозят, а сбрасывают навалами к обочинам. В том числе на том участке, где поворот в «Аврору»», - пояснила собеседница издания.
От лица палаты в рабочем порядке несколько раз ей удавалось решать вопрос с тем, чтобы дорожники осуществили так называемый подбор снежных глыб и сдвинули их к обочине дороги чуть дальше от заезда в «Аврору».
«Вместе с тем, вопрос нужно решать системно. Сотрудников центра мало и физически им невозможно своими силами разгрести наваленные на проезд тяжелые слипшиеся глыбы льда и снега с автодороги, утрамбованные машинами по ходу передвижения, - уточнила общественница. - Как мне рассказывала Наталья, не одна лопата ими сломана: настолько неподьемная спрессованная снежная «стена». Причем на очистку заезда они тратят по полдня: настолько его много».
В ходе недавно проведенной в палате прямой линии по проблемам уборки снега эту тему руководитель постоянной рабочей группы подняла перед принявшим в мероприятии участие первым заместителем руководителя администрации Сыктывкара. Александр Гонтарь пояснил, что зона ответственности муниципального «Дорожного хозяйства» (предприятие столицы Коми, отвечающее за обслуживание автодорог внутри городского округа) заканчивается до многострадального поворота на участок «Авроры».
- За ту дорогу, которая идет параллельно территории «Авроры», отвечают региональные власти в лице Минстроя, поскольку объект на их балансе. Управление автодорог (подведомственое учреждение министерства - прим. ред) нанимает для целей обслуживания данной дороги «КДК» (Коми дорожную компанию)».
Таким образом, загоняют в снежную ловушку команду работников «Авроры» и десятки животных региональные дорожники.
По просьбе Дарьи Шучалиной мэрия обратит внимание Управтодора на эту ситуацию с пожеланием осуществлять подбор сбрасываемого на обочины снега на том самом повороте.
«Беспрепятственный доступ на участок важен не только работникам самого центра, но и многочисленным ежедневным посетителям. Среди них немало детей с инвалидностью, ДЦП и иными проблемами здоровья из Сыктывкара, которых родители туда привозят для катания на лошадях в рамках иппотерапии, - добавила нам Дарья Шучалина. - Более того, в те дни, когда снег навален при заезде в центр, туда не могут попасть ветеринары с медпрепаратами, приглашаемые для оперативного лечения и осмотра животных».
Палата оставляет тему на своем контроле до конца зимы.
Галина СЕРГЕЕВА