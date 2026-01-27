В Сыктывкаре вынесен суровый приговор местному жителю, зверски расправившемуся со своей любимой
- 23:00 27 января
- Инесса Богатая
Он признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В ходе процесса представителем городской прокуратуры полностью доказано, что именно действия обвиняемого привели к трагическому исходу.
Следствием установлено, что в сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Сыктывкара, из-за возникшей ссоры, жестоко избил свою сожительницу. Злоумышленник нанес несчастной более десятка ударов в область груди и свыше полусотни ударов по конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Обвиняемый, осознав, что совершил, оставил тело погибшей в квартире, не предприняв попыток вызвать медицинскую помощь. Лишь спустя неделю преступник позвонил в экстренную службу "112" и сообщил о случившемся.
Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном. Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес решение о назначении наказания в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следует отметить, что данный вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
