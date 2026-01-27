В Сыктывкаре вынесен суровый приговор местному жителю, зверски расправившемуся со своей любимой

Он признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В ходе процесса представителем городской прокуратуры полностью доказано, что именно действия обвиняемого привели к трагическому исходу.

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Сыктывкара, из-за возникшей ссоры, жестоко избил свою сожительницу. Злоумышленник нанес несчастной более десятка ударов в область груди и свыше полусотни ударов по конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.