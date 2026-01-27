Парящие колодцы в Сыктывкаре грозят массовыми ДТП
- 13:45 27 января
- administrator
Жители столицы Коми - водители и пешеходы - обратили внимание на то, что в последние дни в нашем городе постоянно парят колодцы. Дым коромыслом горожане фиксируют на проезжих частях в разных кварталах города. Свидетельствует ли такое явление о массовых прорывах труб предприятий ЖКХ под землёй и опасно ли это - выяснила корреспондент «Про Города».
Как отметили нашему изданию бдительные сыктывкарцы, больше всего столь странную и вызывающую тревогу картину они ежедневно, особенно по вечерам, когда темнеет, наблюдают на улице Красных партизан.
«На этой автодороге, особенно на отрезке от перекрёстка с Карла Маркса до Интернациональной, белый густой дым возвышается из-под земли буквально из каждого колодца. А они на дороге - почти через каждые десять метров. Причем высотой этот дым примерно до трех метров. И он не просто стоит столбом: ветер его разносит и в итоге он накрывает собой всю проезжаю часть! », - возмутились подписчики нашего издания.
По их словам, это значительно затрудняет движение автотранспорта: водители легковушек вынуждены снижать скорость на этом участке в виду практически полного отсутствия видимости. Ведь такое парение по сути - как густой белый туман.
«Слава Богу, что пока никто из пешеходов и самих шофёров не пострадал! Но это только благодаря бдительности автовладельцев и банальной удаче, а ведь она может в любой момент отвернуться…», - переживают горожане.
За разъяснениями ситуации, которую жители Сыктывкара вынуждены наблюдать этой зимой регулярно, наша редакция обратилась в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Республике Коми. Там нам пояснили следующее:
«Да, действительно, такая проблема нами фиксируется. Чаще всего это явление заметно невооруженным глазом в сильные холода: в те дни, когда в городе крепкий мороз. Между тем, не всегда испарения из колодцев - это признак повреждений подземных коммуникаций. Когда речь о трубах тепловиков, то пар от них может появиться просто ввиду разницы температур под землей и над ней».
По словам общественников центра, при этом нельзя исключать другого фактора - попадания влаги на трубы. Но тогда речь точно о неисправностях смежных инженерных коммуникаций или проникновения грунтовых вод. Они увлажняют микроклимат под землёй, а жаркая температура тепловых сетей выводит пар через вентиляционные камеры (вертикальные трубы для проветривания подземных коммуникаций).
«На некоторых участках испарение может свидетельствовать о повреждениях труб, но такое заключение могут сделать лишь соответствующие предприятия и то лишь по итогам осмотров и диагностики своих труб», - уточнили нашему изданию в регцентре.
Если повреждения не сильные, то можно принять решение оставить свищи как есть, ведь для ремонта проблемного участка трубы пришлось бы отключить от отопления жилые дома и другие здания.
А сейчас, когда зима в разгаре, это рискованно. «Поэтому мы доведем до ресурсников все сигналы с конкретными адресами парящих колодцев, чтобы они взяли их на контроль. И порекомендуем устранить дефекты после того, как сойдут на нет морозы в городе», - подытожили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле». И добавили, что предложат нашим коммунальным предприятиям воспользоваться опытом коллег в других регионах, где хозяева труб из числа компаний отрасли ЖКХ ставят принудительную вытяжку. Она позволяет контролировать движение пара: он выходит из подземных труб в сторону от проезжей части, не создавая проблем с видимостью для водителей на автодороге с колодцами и пешеходов при переходе проезжей части.
Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора