Парящие колодцы в Сыктывкаре грозят массовыми ДТП

Жители столицы Коми - водители и пешеходы - обратили внимание на то, что в последние дни в нашем городе постоянно парят колодцы. Дым коромыслом горожане фиксируют на проезжих частях в разных кварталах города. Свидетельствует ли такое явление о массовых прорывах труб предприятий ЖКХ под землёй и опасно ли это - выяснила корреспондент «Про Города».

Как отметили нашему изданию бдительные сыктывкарцы, больше всего столь странную и вызывающую тревогу картину они ежедневно, особенно по вечерам, когда темнеет, наблюдают на улице Красных партизан.

«На этой автодороге, особенно на отрезке от перекрёстка с Карла Маркса до Интернациональной, белый густой дым возвышается из-под земли буквально из каждого колодца. А они на дороге - почти через каждые десять метров. Причем высотой этот дым примерно до трех метров. И он не просто стоит столбом: ветер его разносит и в итоге он накрывает собой всю проезжаю часть! », - возмутились подписчики нашего издания.

По их словам, это значительно затрудняет движение автотранспорта: водители легковушек вынуждены снижать скорость на этом участке в виду практически полного отсутствия видимости. Ведь такое парение по сути - как густой белый туман.