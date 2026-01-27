Как правильно тонировать седые волосы дома, если не могу ходить в салон — так сможет каждая

Фото из архива "ПроГорода"

"Наталья, как правильно затонировать седину дома?" — часто слышу я. Если речь о сложных техниках, вроде мелирования или растяжки цвета, однозначно рекомендую обратиться к профессионалу. Но если задача – аккуратно обновить однотонный цвет и выглядеть ухоженно, то это вполне реально сделать и самостоятельно. Главное – знать несколько секретов. Прежде всего, необходимо оценить процент седины. Если её более 30%, особенно в области темени, макушки или висков, то без стойкой краски не обойтись. Ищите на упаковке заветные слова: "Для 100% седины", "Стойкое закрашивание седых волос". Такая краска, словно опытный художник, содержит усиленную концентрацию пигмента, которая обеспечивает равномерное и плотное покрытие, без нежелательной пятнистости.

Как правильно наносить стойкую краску? Следует развести краску с оксидом строго по инструкции и нанести смесь только на сухие корни, словно заполняя пробелы в шахматной доске. Важно не затрагивать длину волос! Повторное и многократное окрашивание стойкой краской превратит волосы в сухую солому – они станут ломкими, пористыми и потеряют былую привлекательность. Корни – это зона роста, требующая особого внимания.