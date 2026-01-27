Жители сыктывкарской "Орбиты" страдают от постоянных отключений света

Жители одного из домов в микрорайоне Орбита столицы Коми вынуждены практически каждую неделю жить при свечах. Но отнюдь не в романтических целях. Зачем жителям многоэтажки такой формат освещения квартир - выяснила корреспондент «Про Города».

В редакцию нашего издания обратились с сыктывкарцы, проживающие по улице Тентюковская, 162. Этому жилому дому уже более 40 лет. Те, кто живут здесь с момента ввода четырёхэтажки в эксплуатацию, помнят, что никогда прежде проблем с электричеством не возникало. А вот в последнее полгода перебои возникают регулярно, причём дом остается без света на несколько часов. «Отключения настолько частые и продолжительные, что нам приходится постоянно пополнять запасы свечей. Купили также фонарики и светодиодные лампы на батарейках», - пояснила нашей газете одна из собственниц жилья Елена Магкалева.

Что касается сотовых телефонов, жильцам пришлось приобретать пауэр банки. Но и это все проблему полностью не решает.

«Часто выходит из строя вся электронная и бытовая техника: холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины и прочее», - добавила нашему изданию молодая мама с двумя маленькими детьми Екатерина Пыка.

По её словам, если для маленькой дочери, которая ходит в детский сад, основная проблема с перебоями света связана с невозможностью смотреть любимые мультфильмы по телевизору, то с сыном школьного возраста трудности намного сложнее. Он учится во вторую смену, однако полноценно делать дома уроки ни по вечерам, ни по утрам не удается.

Примечательно, что свет отключают не только в квартирах, но и в подъездах, а также в соседних домах и в расположенных поблизости зданиях почты, аптеки и продуктового магазина.

Корреспондент «Про Города»обратилась за разъяснениями в компанию, которая управляет этим домом. Ее генеральный директор Евгений Сутыгин пояснил, что сетевое хозяйство в этом квартале принадлежит «Коми коммунальным технологиям»: