Безопасной дозы алкоголя не существует: сыктывкарцам рассказали о риске отдыха за рюмкой

Вечер пятницы для многих жителей Коми – повод принять напитки с градусами как бы для расслабления после трудовой недели. Почему вам не стоит браться сегодня после работы за рюмку или бокал – в публикации «Про Города».

Во многих странах употребление алкоголя - социально одобряемый способ досуга: пиво, вино и даже крепкие напитки относят к культуре и считают предлогом для общения и социализации, а также способом расслабиться. Между тем, зачастую люди забывают о том, что же такое спиртные напитки на самом деле и какой вред может причинить даже, вроде как, «невинный» бокал вина или бутылочка пива.

«Однако, как показывают исследования, безопасной дозы алкоголя не существует», - напоминают нагим читателям в Минздраве. Во-первых, алкоголь ухудшает, а не улучшает настроение: лишь в краткосрочной перспективе этиловый спирт может повысить бодрость духа, но спустя непродолжительное время внутренний подъём сменяется депрессией. Это связано с влиянием алкоголя на выработку нейромедиаторов в мозге: сначала активируется система поощрения, мы расслабленны, позитивны. А потом удовольствие сменяется плохим настроением. По этой же причине пациентам с депрессивными расстройствами не рекомендуется употреблять спиртные напитки вообще.

Помимо этого алкоголь затрудняет взаимодействие между мозгом и остальным телом. Это проявляется в виде замедленной речи, нарушениях координации, памяти, снижении способности ясно мыслить и принимать рациональные решения. А длительное употребление горячительных напитков может привести и вовсе к необратимым нарушением функционирования мозга.

Во-вторых, алкоголь пагубно влияет на внешность. Это связано с обезвоживанием организма. Больше всего удар наносится по коже: она теряет эластичность, становится сухой, покрывается морщинами. К тому же могут появиться отечность и краснота, а белки глаз - покрыться сосудистой сеточкой, что не в лучшую сторону отражается на внешности. Одутловатое лицо с красным носом и щеками, заплывшими глазами - классический портрет алкоголика.

В-третьих, спиртное влияет на аппетит и пищеварение не лучшим образом: большое количество спирта повреждает ткани пищеварительного тракта, из-за чего начинаются проблемы с пищеварением, всасыванием питательных веществ и витаминов. Употребление алкоголя влияет также на активность пищеварительных ферментов и функцию поджелудочной железы: из-за этого у людей может развиться хронический панкреатит, серьезное воспаление поджелудочной железы, которая может привести к развитию опухоли и даже к смерти.

Прием напитков с градусами связан также с другими проблемами пищеварительной системы - это метеоризм, диарея, запоры, боли в животе, язвы и геморрой.

В-четвёртых, спиртное - частая причина воспаления в организме. Это обусловлено тем, что спирт провоцирует нехорошие процессы в печени, а этот орган защищает нас от пагубного воздействия спиртосодержащих жидкостей. Ведь именно печень помогает разрушать и выводить из организма алкоголь и другие токсичные вещества. Длительное же злоупотребление крепкими напитками мешает этому процессу и увеличивает риск развития хронического воспаления. Логичным итогом становится цирроз (разрушение печени и её замещение соединительной тканью, она не может выполнять необходимые функции). Поэтому в организме начинают накапливаться токсичные вещества. Это может привести к уходу на тот цвет.

Помимо всего прочего алкоголь провоцирует развитие онкологии: спирт ведёт к необратимо повреждением ДНК, а именно это - одна из основных причин развития рака. Особенно алкоголики подвержены риску рака пищевода, толстого кишечника, печени, полости рта, гортани и молочной железы.

В-пятых, алкоголь отрицательно сказывается на сердце и сосудах. Это миф, что якобы в небольших дозах коньяк или то же вино полезно для сердечно-сосудистой системы. На самом же деле любой положительной эффект от алкоголя проигрывает негативному. А это - повышение уровня жиров и триглицеридов в крови, скачки артериального давления и развитие сердечной недостаточности. В перспективе - риск инсульта, кардиомиопатии, аритмии и внезапной смерти от остановки сердца.

В-шестых, алкоголь блокирует репродуктивную функцию. Так что если вы хотите раскрепоститься для общения с противоположным полом - это не лучший вариант для установления контакта. Помимо того что вы рискуете стать жертвой венерического заболевания, ВИЧ или нежелательной беременности, еще обрекаете себя на эректильную дисфункцию и снижение либидо (речь о мужчинах). Да и в организме женщин происходят нехорошие изменения под воздействием алкоголя. Ведь если вы забеременеете после полового акта в нетрезвом состоянии, малыши могут родиться с физическими или психическими отклонениями. А в целом женщины, любящие выпить, больше подвержены угрозе бесплодия.

Таким образом, алкогольные напитки - бомба замедленного действия. Последствия часто заметны не сразу, а спустя годы и даже десятилетия. Спиртное негативно влияет на все системы органов и в результате ведёт к уменьшению продолжительности жизни.

