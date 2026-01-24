Что посеять в декабре? Обязательно посадите эти культуры в декабре на рассаду, чтобы получить ранний урожай

Фото из архива "Про Города"

За окном зима плетет кружева из снежинок, а морозы рисуют узоры на стеклах? На вашем подоконнике может расцвести весна, словно в сказочном саду. Декабрь – месяц, когда самые нетерпеливые садоводы дают старт своим "витаминным проектам", создавая зеленый оазис прямо в квартире. Представьте себе, свежие ягоды, ароматные травы и сочная зелень круглый год, словно кусочек лета в морозный день. Забудьте про теплые пледы и сериалы, пора воплотить мечты о собственном огороде, словно создаете свой персональный райский уголок! Пусть соседи изумленно смотрят, как из вашей квартиры льется свет и аромат свежей зелени. Сладкие мечты в горшке: зимний старт для ремонтантной земляники и клубники

Ремонтантная земляника и клубника, будто маленькие эльфы, не спешат появляться на свет. Но не стоит поддаваться унынию! Ранний старт – это секрет богатого урожая, словно заранее продуманная стратегия. Этот вид земляники – настоящий труженик, дарящий ягоды с лета до поздней осени, словно неиссякаемый источник удовольствия. В рассаде она кажется скромной и незаметной, как золушка до бала, но стоит пересадить ее в "королевский горшок", и она превращается в настоящую звезду, усыпанную созвездиями соцветий. Ягоды небольшие, но поражают своей сладостью и ароматом, словно капли летнего солнца. А выращивание ремонтантной земляники в цветочных горшках – это идеальное решение для балконов и городских террас, словно переносной сад, всегда под рукой.