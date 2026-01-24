Сыктывкарцам рассказали, как найти работу и не оказаться у разбитого корыта
- 08:30 24 января
- administrator
Те неработающие жители Сыктывкара, кто имеет алиментные обязательства, могут встать на учет в центре занятости. Как это им поможет не усугубить свое и без того проблемное положение - выяснила корреспондент «Про Города».
Как рассказала нашему изданию директор ГАУ РК «Центр занятости населения» (Работа России) Ирина Рыбина, пособие, назначаемое тем гражданам, которые оформили в установленном законом порядке статус безработного, может служить им источником выплат алиментов. Это важно для тех мужчин, кто по решению суда обязан ежемесячно направлять определенные суммы денег бывшей супруге на содержание детей, но взять их неоткуда ввиду отсутствия на текущем этапе жизни места трудоустройства.
Кроме того, этой и остальным категориям обратившихся в сеть центров занятости в городах и районах Коми сотрудники готовы бесплатно помочь выстроить так называемую «карьерную траекторию». Этот процесс включает консультирование соискателя, профориентацию, а также направление на бесплатное обучение по той специальности, по которой он сможет найти работу (перспективность определят представители центра). Помимо этого, если человек настроен трудиться на самого себя, ему подскажут - как стать самозанятым.
«А если человек ищет работу в найме, мы всегда информируем его о важности официального оформления на новом месте. Ведь нелегальная работа с зарплатой в конверте - это большие проблемы для такого работника, - высказалась собеседница издания. - Он не может претендовать на больничный, оплачиваемый отпуск, декрет, матпомощь и иные аспекты соцпакета. В случае травмы на производстве - не получит положенную выплату. А еще он бесправен в случаях сокращения или увольнения».
Помимо сложностей в настоящем времени теневого сотрудника ждут головные боли и в будущем - когда он соберется выйти на заслуженный отдых. При оформлении пенсии период подпольной трудовой деятельности не включат в стаж, отчего размер пенсии будет начислен меньше, чем мог бы составить.
Впрочем, те работодатели, которые подают информацию о вакансиях в центр занятости - проверяются на предмет своей финансовой чистоплотности через ФНС.
Кстати. В данный момент в разделе «срочные вакансии» в центре занятости населения столицы Коми размещены объявления от учреждений и предприятий, особо нуждающихся в «пожарном порядке» в приеме на работу таких специалистов, как: дворник, комплектовщик, уборщик, специалист по закупкам, специалист по информационной безопасности, преподаватель основ безопасности и здоровья. А также - лаборант отдела бактериологии, ветеринарный фельдшер, пекарь, кондитер, повар, экономист.
Кроме того, прямо сейчас работодателям очень нужны: медсестра, стоматолог и проводник вагона в пассажирский поезд.
Так что если вы ищете новое место применения своих знаний и навыков, либо настроены сменить прежнюю профессию на новую - в центре занятости вам помогут.
Галина СЕРГЕЕВА