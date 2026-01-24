Сыктывкарцам рассказали, как найти работу и не оказаться у разбитого корыта

Те неработающие жители Сыктывкара, кто имеет алиментные обязательства, могут встать на учет в центре занятости. Как это им поможет не усугубить свое и без того проблемное положение - выяснила корреспондент «Про Города».

Как рассказала нашему изданию директор ГАУ РК «Центр занятости населения» (Работа России) Ирина Рыбина, пособие, назначаемое тем гражданам, которые оформили в установленном законом порядке статус безработного, может служить им источником выплат алиментов. Это важно для тех мужчин, кто по решению суда обязан ежемесячно направлять определенные суммы денег бывшей супруге на содержание детей, но взять их неоткуда ввиду отсутствия на текущем этапе жизни места трудоустройства.

Кроме того, этой и остальным категориям обратившихся в сеть центров занятости в городах и районах Коми сотрудники готовы бесплатно помочь выстроить так называемую «карьерную траекторию». Этот процесс включает консультирование соискателя, профориентацию, а также направление на бесплатное обучение по той специальности, по которой он сможет найти работу (перспективность определят представители центра). Помимо этого, если человек настроен трудиться на самого себя, ему подскажут - как стать самозанятым.