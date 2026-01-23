В 2025 году российский рынок Process Mining вырос на 53% и достиг 1,4 миллиардов рублей

По прогнозам Сбера и компании "Технологии Доверия", к 2030 году при разных сценариях развития рынка Process Mining его объем составит 4–14 миллиардов рублей - среднегодовой темп (CAGR) оценивается от 20 до 60%

Каждая третья крупная российская компания либо уже использует Process Mining, либо пилотирует эту технологию. Как отметил на Sber Process Mining Conf 2026 заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов, это означает, что анализ цифровых следов для построения объективной картины бизнес-процессов перестал быть экспериментом и становится рабочим инструментом для собственников бизнеса и топ-менеджеров, стремящихся к повышению операционной эффективности.

Российский рынок процессной аналитики быстро растет. За 2025 год он увеличился на 53% и достиг 1,4 миллиардов рублей. Эксперты Сбера и компании "Технологии Доверия" (ранее — PwC в России) прогнозируют, что при среднегодовом темпе прироста 20–60% к 2030 году рынок Process Mining вырастет до 4–14 миллиардов рублей.

Активнее всего Process Mining внедряют в финансовом секторе, телекоммуникациях, розничной торговле и государственном управлении. Важно, что 20% российских компаний рассматривают внедрение процессной аналитики как обязательный шаг в своей цифровой трансформации на горизонте двух-трех лет.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Process Mining быстро переходит из категории "инновации" в разряд must-have для эффективного управления. Каждая третья крупная компания в России убедилась в силе этой технологии, которая дает беспрецедентный уровень прозрачности и контроля над процессами. Вместо длительных проверок и опросов руководитель за несколько часов получает точную цифровую карту своего бизнеса. В результате решения перестают быть интуитивными — теперь они основываются на объективных данных. Следующий шаг — глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Уверен, что в перспективе нескольких лет Process Mining станет стандартом для многих компаний. Внедряя эти технологии сейчас, бизнес закладывает фундамент для устойчивого конкурентного преимущества на годы вперед".

Рост рынка стимулирует развитие экспертизы и появление новых решений. Отечественные компании-разработчики предлагают продукты, адаптированные под локальные требования и регуляторную среду, что ускоряет внедрение и делает технологии более доступными. Process Mining становится не просто инструментом анализа, а частью управленческой культуры.

Анастасия Кабаева, Партнер технологической практики компании "Технологии Доверия"