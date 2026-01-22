Логотип новостного портала Прогород
Белорусские цены глазами россиян: шок от стоимости хлеба, молочки и мяса - сравнение с российскими магазинами

Бессмысленно рассуждать о стоимости жизни, не принимая во внимание доходы населения. Буханка хлеба за 50 российских рублей может казаться вполне доступной при зарплате в 100 тысяч, и стать непозволительной роскошью при минимальной оплате труда в 20 тысяч. Поэтому погружение в белорусскую реальность начнем не с ценников на полках магазинов, а с анализа доходов и пенсий.

Финансовый ландшафт Беларуси: от минимальной заработной платы до пенсий

Минимальная заработная плата в Беларуси с января 2025 года составляет 726 белорусских рублей. Это примерно 20 тысяч российских рублей. Сумма, прямо скажем, скромная. Однако, многие белорусские компании предпочитают платить сотрудникам выше установленного государством МРОТ, чтобы мотивировать и удерживать квалифицированные кадры. Это как инвестиция в будущее предприятия.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в стране составляет 2427,4 белорусских рубля, что эквивалентно примерно 67 тысячам российских рублей. Это сопоставимо с уровнем зарплат в российских региональных центрах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Пенсии в Беларуси, как правило, превышают минимальную заработную плату. Средний размер пенсии по возрасту составляет 852 рубля (около 23,6 тысяч российских рублей), а минимальная – 497 рублей (примерно 13,8 тысяч рублей). Это позволяет пенсионерам покрывать основные потребности.

Правительство Беларуси стремится поддерживать уровень пенсий выше прожиточного минимума, а минимальная заработная плата регулярно индексируется. Ежегодное увеличение составляет около 100 белорусских рублей, что эквивалентно приблизительно 3 тысячам российских рублей. Это своего рода социальная подушка безопасности.

Торговые сети Беларуси: знакомый формат с национальным акцентом

Вместо привычных россиянам "Пятёрочек" и "Магнитов", в Беларуси представлены свои крупные игроки: "Евроопт", "Корона", "ПерекрестОК". Принцип работы тот же: крупные сетевые магазины доминируют на рынке, постепенно вытесняя небольшие частные торговые точки. Это глобальная тенденция.

Ключевое отличие – ассортимент. Основной акцент делается на продукцию местных производителей, особенно в том регионе, где работает конкретная сеть. Например, в Витебской области преобладают товары витебских предприятий, а в Могилевской – могилевских. Это помогает поддерживать местных производителей и экономику региона.

Еще одна особенность: белорусские региональные сети успешно конкурируют с общенациональными. В России, как правило, ситуация иная: в регионах лишь единичные магазины могут выстоять в конкурентной борьбе с федеральными ритейлерами. В Беларуси же наблюдается полноценная конкуренция, что идет на пользу потребителям.

Цены в магазинах: сколько стоит продуктовая корзина?

Для примера приведем цены из одной из популярных торговых сетей в Могилеве, пересчитанные в российские рубли по актуальному курсу.

Батон (350 г): 27–36 рублей Хлеб ржаной формовой: 36–80 рублей Молоко (в пакете 900 мл): от 44 рублей Бананы: 188 рублей за кг Лимоны: 208 рублей за кг Капуста пекинская и апельсины: 166 рублей за кг Огурцы: 182 рубля за кг Лук: 48 рублей, свекла: 32 рубля за кг

Мясо и птица:

Свинина (шея, для шашлыка): 526 рублей за кг Свинина (карбонад): 498 рублей за кг Грудинка свиная: 305 рублей за кг Печень свиная: 117 рублей за кг Курица: от 194 до 260 рублей за кг (в зависимости от части тушки) Яйца куриные: от 96 рублей за десяток.

В целом, уровень зарплат в Беларуси сопоставим со средним уровнем доходов в российских регионах. Цены на продукты питания не являются запредельно высокими, однако на мясо, рыбу и фрукты придется потратить ощутимую часть бюджета, если придерживаться полноценного и разнообразного питания. Это как и везде.

В Беларуси нет ярко выраженного социального неравенства, что создает ощущение стабильности. Экономическая модель кажется более сбалансированной.

Важные нюансы:

Восприятие цен и уровня жизни зависит от доступности льгот и социальных программ, развитости инфраструктуры и качества коммунальных услуг. Например, стоимость коммунальных услуг в Беларуси может быть ниже, чем в России. Также, стоит учитывать сезонные колебания цен на овощи и фрукты. Важно рассматривать все параметры в совокупности, чтобы получить объективную картину.

