В Коми возбудили 14 дел из-за немаркированной рекламы в соцсети
- 23:00 21 января
- Инесса Богатая
Региональный УФАС выявило факты размещени материалов без соответствующей маркировки и информации о заказчике в районных сообществах "ВКонтакте". По мнению ведомства, это дезориентирует пользователей относительно рекламного характера контента.
Регулятор также обнаружил объявления финансовых, медицинских и юридических услуг, в частности, предложения по списанию задолженностей, которые имеют признаки нарушения рекламного законодательства. Например, реклама займа публиковалась без указания организации, предоставляющей услугу, и необходимых предупреждений о кредитных рисках.
При подтверждении нарушений, виновные в распространении немаркированной рекламы будут привлечены к ответственности в соответствии с административным кодексом. Основанием для возбуждения дел послужило обращение СМИ из Сыктывкара.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми бывший сотрудник МВД осужден за разглашение гостайны.