В Коми возбудили 14 дел из-за немаркированной рекламы в соцсети

Региональный УФАС выявило факты размещени материалов без соответствующей маркировки и информации о заказчике в районных сообществах "ВКонтакте". По мнению ведомства, это дезориентирует пользователей относительно рекламного характера контента.

Регулятор также обнаружил объявления финансовых, медицинских и юридических услуг, в частности, предложения по списанию задолженностей, которые имеют признаки нарушения рекламного законодательства. Например, реклама займа публиковалась без указания организации, предоставляющей услугу, и необходимых предупреждений о кредитных рисках.