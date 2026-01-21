При поддержке СЛПК в Республиканской детской больнице появились современный офтальмоскоп и бактерицидные рециркуляторы
Медтехнику удалось закупить благодаря благотворительному забегу, организованному комбинатом. Предприятие уже не первый раз помогает Республиканской детской больнице.
20 сентября 2025 года в Эжвинском районе Сыктывкара прошел третий благотворительный забег. Он собрал 200 участников – сотрудников Группы компаний Тайга, куда входят Сыктывкарский ЛПК, “Сыктывкар Тиссью Групп” и “СевЛесПил”, и их семьи. За каждого участника компания сделала взнос – 500 рублей. Однако по решению руководства собранную сумму увеличили до 710 тысяч рублей.
“Благотворительный забег имеет конкретную цель: помочь тем, кому остро нужна поддержка. Дети, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями и проходят лечение, нуждаются в особом, добром, бережном отношении”, — подчеркнул генеральный директор СЛПК Владимир Дружков.
Все средства направили на покупку нового медицинского оборудования для обследования маленьких пациентов. Аппаратура поступила в 2026 году. Так, теперь в больнице есть современный офтальмоскоп. Он во много раз легче и удобнее в эксплуатации старого зеркального оборудования, а также помогает точнее поставить диагноз.
“Детки непоседливые, они тяжело поддаются осмотру. А это маленькое современное диагностическое оборудование позволяет более качественно, полноценно и быстро осмотреть структуру глазного дна пациента”, – отметила врач-офтальмолог Александра Дияк.
Кроме того, на благотворительные средства закупили 19 настенных облучателей-рециркуляторов для отделения неонатологии, где выхаживают недоношенных младенцев. Сейчас там находятся 30 детей со всей Коми. Маленькие пациенты с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы к инфекциям, поэтому для них критически важны строгое соблюдение санитарных норм и оптимальный температурный режим.
“Это отделение особенное, оно единственное в республике. Самое главное, что около 70% лежащих здесь – это дети, которые прошли через реанимационные отделения. И в основном это очень тяжелые пациенты, которые получали курсы антибактериальной терапии или долгое время находились в стационаре на наборе массы”, – рассказал главный врач детской больницы Игорь Кустышев.
Новые аппараты представляют собой закрытый рециркулятор, который обеззараживает и очищает воздух. В отличие от популярных синих ламп, аппарат может работать почти круглые сутки без вреда для окружающих. Рециркуляторы выключают только на ночь.
“Большое спасибо Сыктывкарскому ЛПК. Это не первая их акция, они работают с нами на протяжении нескольких лет. За последние три года мы получили около трех миллионов рублей благотворительной помощи. Два года деньги мы направляли на отделение онкогематологии, покупая и расходные материалы, и необходимое оборудование, а в этом году мы все-таки помогли отделению выхаживания новорожденных”, – поблагодарил предприятие Игорь Кустышев.
Также для пищеблока РДКБ купили тележку-шпильку для гастроемкостей