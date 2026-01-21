При поддержке СЛПК в Республиканской детской больнице появились современный офтальмоскоп и бактерицидные рециркуляторы

Медтехнику удалось закупить благодаря благотворительному забегу, организованному комбинатом. Предприятие уже не первый раз помогает Республиканской детской больнице.

20 сентября 2025 года в Эжвинском районе Сыктывкара прошел третий благотворительный забег. Он собрал 200 участников – сотрудников Группы компаний Тайга, куда входят Сыктывкарский ЛПК, “Сыктывкар Тиссью Групп” и “СевЛесПил”, и их семьи. За каждого участника компания сделала взнос – 500 рублей. Однако по решению руководства собранную сумму увеличили до 710 тысяч рублей.

“Благотворительный забег имеет конкретную цель: помочь тем, кому остро нужна поддержка. Дети, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями и проходят лечение, нуждаются в особом, добром, бережном отношении”, — подчеркнул генеральный директор СЛПК Владимир Дружков.

Все средства направили на покупку нового медицинского оборудования для обследования маленьких пациентов. Аппаратура поступила в 2026 году. Так, теперь в больнице есть современный офтальмоскоп. Он во много раз легче и удобнее в эксплуатации старого зеркального оборудования, а также помогает точнее поставить диагноз.