Сыктывкарцы могут лишиться жизни из-за сердечных проблем

По итогам минувшего года в Кардиологическом диспансере Сыктывкара прошли лечение более 800 горожан с острым инфарктом миокарда. А с начала этого года - уже почти четыре десятка больных. Как сберечь здоровье и избежать сердечных проблем - выяснила корреспондент «Про Города».



Заместитель главного врача кардиодиспансера Юлия Колегова напомнила нашим читателям, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Инфаркт - это гибель клеток сердечной мышцы вследствие нарушения их кровоснабжения. Погибшие клетки сердца замещаются рубцовой тканью, которая неспособна к сокращению и это значительно ухудшает работу сердца. Предотвратить инфаркт можно. Первый шаг: знание обстоятельств, которые приводят к развитию данного процесса - это так называемые факторы риска. Их выявление во многом зависит от регулярной диспансеризации и профилактических медосмотров. Среди основных факторов риска: курение (в два раза увеличивает угрозу инфаркта и наполовину повышает риск смерти); скачок холестерина (риск инфаркта на 3% выше); скачок артериального давления свыше 140 на 90 мм ртутного столба; сахарный диабет (развивает атеросклероз- риск выше в 2,5 раза); низкая физически активность - гиподинамия (риск выше в 4,5 раза); ожирение (в связи с увеличением нагрузки на сердце и нарушением обмена жиров); злоупотребление алкоголем (токсическое влияние на сердце и сосуды); системный стресс (поднимает давление и провоцирует инфаркт).

А вот факторы, на которые повлиять невозможно: пол (до 50 лет инфаркт встречается чаще у мужчин, а у женщин же возрастает с наступлением климакса); возраст (чем человек старше, тем выше риск) и наследственность (у кого она отягощена - риск выше в восемь раз).

Как понять - не испытали ли вы либо те, кто рядом, инфаркт? Среди признаков - боль грудной клетки или ощущение, что её сжимают; одышка и чувство нехватки воздуха; беспокойное поведение и страх смерти; тошнота или боли в желудке; бледные лицо и холодный пот; головокружение. Если внезапно появились такие симптомы, то даже при их слабой интенсивности, если они длятся более пяти минут - немедленно вызывайте скорую помощь. И пока ее ждете - усадите человека в кресло с подлокотниками или уложите в постель с приподнятым изголовьем; дайте аспирин (таблетку разжевать и проглотить) и нитроглицерин (положить под язык капсулу, предварительно раскусить, но не глотать); освободите шею и обеспечьте поступление свежего воздуха (можно открыть форточку или окно). Если через 5-7 минут после приема аспирина и нитроглицерина боли сохраняются, необходимо повторно принять нитроглицерин. Если через 10 минут после второй дозы состояние не меняется - принять третью, но если после этого возникла резкая слабость, потливость, одышка - необходимо лечь, поднять ноги на валик, выпить стакан воды и прекратить прием вышеуказанных лекарств. Если больной ранее принимал препараты, снижающие холестерин в крови из группы статинов, то дайте ему обычную дозу этого лекарства и возьмите его с собой в больницу.