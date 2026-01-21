Редчайшую кисту удалили врачи у 7-летней девочки из Сыктывкара

На протяжении трех лет девочку беспокоили рецидивирующие воспаления и сильные боли, вызванные образованием, которое встречается крайне редко. По словам заведующего отделением, профессора Александра Кугушева, киста формируется из-за аномального развития тканей эмбриона, вызывая постоянное выделение кожного сала и, как следствие, воспалительные процессы.

Сложность операции заключалась в риске повреждения лицевого нерва, что могло привести к параличу мимики. Тем не менее, благодаря опыту специалистов РДКБ, киста была успешно удалена через мини-доступ за ухом, без повреждения нервных окончаний и сосудов. Послеоперационный рубец практически невиден. После выписки домой девочка полностью избавлена от рисков повторных воспалений и может полноценно выражать эмоции.