Сыктывкар простился с юной сотрудницей полиции, погибшей при инциденте в центре профподготовки МВД
- 13:00 21 января
- Инесса Богатая
Соболезнования родным и близким выразил мэр города Максим Мартышин, отметивший, что девушка выбрала важную и сложную профессию.
Прощальная панихида состоялась в Свято-Вознесенском храме. Гражданская панихида прошла в траурном зале, расположенном неподалеку от храма. Об этом сообщает мэр города в телеграм-канале.
Девушка скончалась в реанимации Республиканской клинической больницы 19 января.
Трагедия произошла 15 января в Эжвинском районе Сыктывкара. По данным следствия, преподаватель учебного центр во время занятия с курсантами активировал учебную гранату. Хлопок спровоцировал возгорание, в результате чего пострадали 20 слушателей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Преподавателю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также под стражу заключен начальник учебного центра МВД по Коми.
В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признаны более 30 человек.