Почти 40% сыктывкарцев предпочитают личные амбиции, а не командный успех

Согласно недавнему исследованию, мнения жителей города разделились. Стремление выделиться из общей массы коллег продемонстрировали 37% опрошенных, в то время как половина респондентов (50%) отдает предпочтение успехам всего коллектива. Об этом сообщает "Суперджоб".

При этом, среди мужчин индивидуальные амбиции выражены сильнее, чем среди женщин: 42% против 32% соответственно.