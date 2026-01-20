Почти 40% сыктывкарцев предпочитают личные амбиции, а не командный успех
- 17:30 20 января
- Инесса Богатая
Согласно недавнему исследованию, мнения жителей города разделились. Стремление выделиться из общей массы коллег продемонстрировали 37% опрошенных, в то время как половина респондентов (50%) отдает предпочтение успехам всего коллектива. Об этом сообщает "Суперджоб".
При этом, среди мужчин индивидуальные амбиции выражены сильнее, чем среди женщин: 42% против 32% соответственно.
Возраст также оказывает влияние на расстановку приоритетов. С возрастом растет ориентация на командный результат, а стремление к индивидуальному успеху, наоборот, ослабевает. Однако зависимость между уровнем дохода и приоритетами оказалась обратной: чем выше заработная плата респондента, тем большее значение он придает командной работе, возможно, из-за большей доли руководителей среди высокооплачиваемых специалистов.
Опрос проводился в период с 12 по 16 января 2026 года.
