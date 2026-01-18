В Сыктывкаре отметили День артиста вручением наград
- 23:00 18 января
- Анастасия Амелькина
17 января, в День артиста, который впервые отмечается в нашей стране, в столице региона состоялся торжественный концерт в Коми республиканской академической филармонии. Мероприятие также было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Первый заместитель министра культуры и архивного дела Республики Коми Константин Баранов поздравил собравшихся от имени Марины Бурмистровой. Он отметил значимость работы артистов, которые дарят зрителям красоту и магию сцены, и пожелал им здоровья и любви публики.
В ходе торжественной церемонии деятелям культуры из государственных учреждений были вручены Почётные грамоты и Благодарности Министерства культуры и архивного дела Республики Коми. Награды были присуждены за весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры и искусства региона. Об этом сообщили в Минкульте региона.
