В Сыктывкаре отметили День артиста вручением наград

17 января, в День артиста, который впервые отмечается в нашей стране, в столице региона состоялся торжественный концерт в Коми республиканской академической филармонии. Мероприятие также было приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Первый заместитель министра культуры и архивного дела Республики Коми Константин Баранов поздравил собравшихся от имени Марины Бурмистровой. Он отметил значимость работы артистов, которые дарят зрителям красоту и магию сцены, и пожелал им здоровья и любви публики.