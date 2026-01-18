Борцы из Сыктывкара успешно выступили на первенстве СЗФО России
- 19:15 18 января
- Анастасия Амелькина
В Калининграде завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года и юношей до 18 лет, где спортсмены из Коми продемонстрировали отличные результаты.
В юниорском турнире, в котором приняли участие 70 борцов из различных регионов СЗФО, победу одержали сыктывкарцы Мухаммад Караев и Расул Ибрагимов. Расул Джавадов из Усинска и Рамазан Ибрагимов из Сыктывкара заняли вторые места, а Мурзабий Дуйсанбиев (Усинск) и Ибрагим Шамсадов (Сыктывкар) стали бронзовыми призерами.
Финалисты, занявшие первые и вторые места, получили путевки на первенство России по вольной борьбе, которое пройдет во Владикавказе с 11 по 15 февраля. Сообщает Минспорта Коми.
На юношеском первенстве СЗФО, где соревновались около 100 спортсменов, сборная нашей республики завоевала 9 медалей. Тимур Байрамов из Усинска и Ибрагим Шамсадов и Клим Андреев из столицы Коми стали победителями в своих весовых категориях. Юсиф Исаев, Туран Оруджов и Арби Мутузов (все из Усинска) завоевали серебряные медали, а сыктывкарцы Иван Колесов, Кирилл Козырь и Андрей Юркин стали бронзовыми призерами.
Эти юноши, занявшие первые и вторые места, также получили право представлять Республику Коми на первенстве России в Иркутске в середине февраля.
Ранее мы писали о пожаре в Коми.