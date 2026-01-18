Борцы из Сыктывкара успешно выступили на первенстве СЗФО России

В Калининграде завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года и юношей до 18 лет, где спортсмены из Коми продемонстрировали отличные результаты.

В юниорском турнире, в котором приняли участие 70 борцов из различных регионов СЗФО, победу одержали сыктывкарцы Мухаммад Караев и Расул Ибрагимов. Расул Джавадов из Усинска и Рамазан Ибрагимов из Сыктывкара заняли вторые места, а Мурзабий Дуйсанбиев (Усинск) и Ибрагим Шамсадов (Сыктывкар) стали бронзовыми призерами.