Сыктывкарцам рассказали, что делать, если детская площадка тонет в сугробах
- 16:45 18 января
Сыктывкарцы все чаще сигнализируют в нашу редакцию об утопающих этой зимой в сугробах детских площадках на территориях многоквартирных домов. В лучшем случае они просто занесены снегом, а в худшем становятся местом незаконной парковки владельцев автомашин. Так кто же должен и должен ли вообще в зимние месяцы чистить игровые городки для юных жителей многоквартирных домов - выяснила корреспондент «Про Города».
Как сообщили нашему изданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Республике Коми, в зимний период детские площадки не должны превращаться в места складирования снежных масс (когда от них чистится тропинки и образуются высокие и широкие отвалы). И уж тем более на таких участках недопустимо парковать личный автотранспорт.
«В целом нет какого-то конкретного законодательного норматива: с какой периодичностью должны быть убраны от снега места для активного отдыха детей во дворах. Но вместе с тем управленцы жилфондом должны применять разумный подход и не допускать больших сугробов, в которых утопают и дети, и качели с каруселями, горками и иным игровым оборудованием, - подчеркнули нашему зданию в региональном центре. - Естественно, что любой игровой городок должен быть доступен для юных жильцов многоквартирных домов круглый год, в том числе, зимой - на тот случай, если ребята захотят воспользоваться игровым оборудованием либо просто погулять по отведённой для них территории».
Таким образом, если собственники жилья наблюдают, как на их глазах игровые зоны превращаются в одно сплошное снежное поле, им следует сигнализировать о проблеме в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. «Если на ваш устный сигнал реакции не последовало, направьте аналогичное обращение в письменном виде. Если же и оно будет проигнорировано, не поленитесь - сходите лично в офис управленцев жилфондом. Если на объект дворники так и не будут направлены, то при таком развитии событий вы вправе отправить жалобу в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) по Сыктывкару либо непосредственно в Службу стройжилнадзора Республики Коми», - пояснили в рег центре. Напомним: этот орган власти координирует деятельность управляющих компаний по всему региону и уполномочен проводить проверки с последующим привлечением к административной ответственности нерадивых управленцев жилфондом. А это значит - не только понуждение их к выполнению минимального перечня работ и услуг, но и «удар рублём»: вынесение денежных штрафов, которые год от года становятся все выше.
