Сыктывкарцам рассказали, что делать, если детская площадка тонет в сугробах

Сыктывкарцы все чаще сигнализируют в нашу редакцию об утопающих этой зимой в сугробах детских площадках на территориях многоквартирных домов. В лучшем случае они просто занесены снегом, а в худшем становятся местом незаконной парковки владельцев автомашин. Так кто же должен и должен ли вообще в зимние месяцы чистить игровые городки для юных жителей многоквартирных домов - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Республике Коми, в зимний период детские площадки не должны превращаться в места складирования снежных масс (когда от них чистится тропинки и образуются высокие и широкие отвалы). И уж тем более на таких участках недопустимо парковать личный автотранспорт.