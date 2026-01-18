Машина времени: как отправится из Сыктывкара назад, в Усть-Сысольск

Если вы хотите оказаться в машине времени и увидеть родную столицу Коми, какой она была несколько веков назад, то теперь это вполне реально. Как и где это можно сделать - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в Национальном музее Коми, речь идет о новом проекте «Усть-Сысольск – Сыктывкар: город и горожане». Это одновременно и выставка, и целый зал открытого хранения особых экспонатов. «Новая и не часто применяемая форма представления такого наследия дает возможность показать нашим посетителям историческую, культурную и художественную ценность некоторых наших коллекций», - пояснили нам в музее.