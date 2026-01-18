Логотип новостного портала Прогород
Машина времени: как отправится из Сыктывкара назад, в Усть-Сысольск

Машина времени: как отправится из Сыктывкара назад, в Усть-СысольскФото Вячеслава Вольгина

Если вы хотите оказаться в машине времени и увидеть родную столицу Коми, какой она была несколько веков назад, то теперь это вполне реально. Как и где это можно сделать - выяснила корреспондент «Про Города».

Как сообщили нашему изданию в Национальном музее Коми, речь идет о новом проекте «Усть-Сысольск – Сыктывкар: город и горожане». Это одновременно и выставка, и целый зал открытого хранения особых экспонатов. «Новая и не часто применяемая форма представления такого наследия дает возможность показать нашим посетителям историческую, культурную и художественную ценность некоторых наших коллекций», - пояснили нам в музее.

Гости могут полюбоваться более сотней артефактов. Они попадали в музей на протяжении ста лет самыми разными путями. При этом миссия у каждого предмета и вещи, бережно сохраненных до наших дней, единая: помочь обернуться в прошлое города, чтобы погрузиться в богатейшую на события историю Сыктывкара в тот период, когда он еще назывался Усть-Сысольском.

Помимо ценных черно-белых архивных снимков на выставке представлены предметы деревянной мебели (кресла, столы, комоды, буфет…) и интерьера (настенные часы с боем, граммофон, настольные и настенные зеркала…), смотря на которые, можно себе живо вообразить: как складывался уклад жизни и быт предков современных сыктывкарцев.

Все они не только хранят в себе память былых хозяев, но и создают особую атмосферу. Если верить в энергию вещей, то можно почувствовать себя в их окружении частью истории рода северян, и вдохновиться на бережное отношение к вещам своего домашнего быта. Ведь спустя век все то, чем мы пользуемся сейчас, неизбежно станет былой эпохой, символы которой смогут увидеть наши будущие пра-пра-правнуки.

Посетить необычную выставку можно по «Пушкинской карте».

Галина СЕРГЕЕВА

