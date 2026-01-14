Сбер составил рейтинг самых вежливых городов России

75% россиян считают благодарность важной частью культуры своего региона

К Международному дню "спасибо", 11 января, Сбер и Аналитический центр НАФИ провели исследование культуры благодарности в 16 городах-миллионниках России. На основе полученных данных был рассчитан индекс, оценивающий готовность жителей выражать благодарность и распространённость этой практики в повседневном общении. Лидерами рейтинга городов стали Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Москва.

Исследование Сбера и НАФИ показало, что культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Большинство россиян (92%) легко выражают благодарность в повседневных ситуациях, а 64% респондентов слышат слова благодарности в своем окружении ежедневно или несколько раз в неделю. При этом 81% опрошенных отметили, что в их семьях принято благодарить друг друга.

Больше половины жителей Санкт-Петербурга (53%) считают уровень вежливости в городе выше среднего по стране. В Москве 84% респондентов отмечают, что в их окружении принято благодарить даже за небольшую помощь, а 92% жителей Самары — отвечать "спасибо" на комплимент.

Россияне считают обязательным говорить "спасибо" в профессиональных и бытовых случаях, а также при получении услуг. Так, 78% благодарят курьеров при доставке заказов, 66% — коллег за помощь в работе, 61% — когда им придерживают дверь, 52% — при получении платных услуг. Каждый третий ассоциирует слово "спасибо" с зеленым цветом — такой вариант выбрали 34% участников опроса. Реже благодарность связывают с желтым (19%), красным (13%), белым (12%) и синим цветами (6%).

В рамках исследования Сбера оценивалась осведомленность о программах лояльности. Наиболее высокий уровень спонтанного знания продемонстрировала "СберСпасибо", а затем программы крупных ретейлеров и маркетплейсов. Программу лояльности "СберСпасибо" участники опроса чаще всего описывали как выгодную и удобную, отмечая ее практическую пользу.

Сергей Исаев, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка: