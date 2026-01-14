Доверчивый сыктывкарец лишился 600 тысяч рублей из-за звонка "сотрудника Госуслуг"

В полицию обратился 18-летний горожанин, заявивший о хищении у него денежных средств. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником портала "Госуслуги", и сообщил о якобы зафиксированных попытках несанкционированного доступа к его личному кабинету.

Мать молодого человека, узнав о звонке, посоветовала сыну выполнять инструкции звонившего, полагая, что угроза реальна. В дальнейшем к разговору присоединились аферисты, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Под предлогом защиты средств от несанкционированного списания, они убедили юношу перевести все имеющиеся сбережения на "безопасный" счет, реквизиты которого продиктовали. Молодой человек снял со своих счетов около 600 тысяч рублей и перечислил их через банкомат на указанные мошенниками счета.