Министр финансов Коми поделился лайфхаками, как "подзарядить кошелек" на форуме в Сыктывкаре

Сегодня эксперты из разных регионов России обучили молодежь и взрослое население столицы Коми: как не скатиться в банкротство, как избежать долгов, а также – как грамотно накапливать деньги и приумножать свои доходы даже во времена экономической турбулентности в мире. Множество лайфхаков прозвучало на восьмом финансовом форуме, организованном Минфином нашего региона.

Мероприятие прошло в стенах Национальной библиотеки Коми, где немало продвинутой современной литературы по финансовой грамотности для посетителей. Перед открытием форума гости – представители молодежи и взрослые – с интересом поиграли в финансовые игры, разобрали буклеты с дельными советами по разным денежным темам, включая профилактику мошенничества.

Кроме того, подрастающее поколение селфилось с деревянными счетами с костяшками – прародителем калькулятора. Это был главный инструмент в работе бухгалтеров, экономистов, финансистов и кассиров в прошлом веке в эпоху СССР.

Первым для приветствия делегатов форума после гимнов России и Коми выступил министр финансов нашего региона Владимир Казаков. Он напомнил, что возглавляемое им ведомство координирует финансовое просвещения в Республике. Нынешний – уже восьмой – форум, по его словам, подготовлен совместно с региональным центром финансовой грамотности и большой командой партнеров. В их числе: эксперты из Москвы, Ленинградской области, Курска и Красноярска.

- Есть такой мем: «Хорошо бы с вечера ставить кошелек на подзарядку. Утром встаешь, проверяешь - он полный»… - с улыбкой высказался министр. - Сегодня у вас есть такая возможность – прокачать свою «подзарядку». Не стесняйтесь, задавайте вопросы экспертам, чтобы не просто развить «мягкие навыки», но и укрепить «жесткие навыки» – более профессиональные финансовые компетенции. И тогда ваш кошелек точно не будет пустым!

Затем с увлекательными докладами выступили эксперты из разных регионов. Они в интересной форме рассказали про авторские практики повышения финграмотности среди своих емляков.

Изюминкой первого дня форума в Сыктывкаре стала презентация уникального по меркам нашего региона проекта – анонимного онлайн-теста на психологическую устойчивость финансовым мошенникам. Он разработан по инициативе Минфина Коми ведущими психологами региона и регцентра финграмотности.

Так что гости форума, в том числе, корреспондент «Про Города», смогли стать первыми испытуемыми. В своих телефонах всего за пять минут нужно было ответить на вопросы теста в одном из мессенджеров по куар-коду, представленному на экране с презентацией. Кстати, этот проект наша Республика заявила на всероссийский конкурс «Столица финансовой культуры». Так что и Минфин Коми, и все правительство региона с нетерпением ожидают итогов.

После прохождения теста каждому автоматически пришло сообщение с числом набранных баллов. Кто-то оказался уязвим перед аферистами ввиду гипертрофированного чувства вины либо стыда. Кто-то подвержен необдуманным поступкам из-за доминирования страхов в голове. Таким образом, итоги самоисследования позволяют понять свои слабые места и проработать деструктивные эмоции – самостоятельно либо посредством обращения к психологам.

После обеда сегодня прозвучит еще немало полезной информации. В целом же мероприятия форума рассчитаны на два дня: сегодня и завтра. За это время будет проведено в общей сложности 29 тематических площадок. Причем не только в Сыктывкаре, но также в Усинске и в Выльгорте.

Формат разнообразен: это обмен опытом за круглыми столами, мастер-классы, лекции и игры для воспитанников детских садов, детских домов и интернатов, школьников, студентов, работающего населения (в том числе педагогов и специалистов социальной сферы), жителей «серебряного возраста» и людей с ограниченными возможностями здоровья.

На мероприятиях пойдет речь о том, как сохранить и приумножить личные средства, в том числе, в рамках программы долгосрочных сбережений, энергосбережения и безопасного инвестирования. Также будут рассмотрены векторы развития финансовой грамотности в системе образования, вовлечения в финансовое воспитание детей родителей. Собравшиеся поговорят и о дропперстве, кибербезопасности и даже о конкуренции с точки зрения… Библии.

Примечательно и то, что участники форума узнают о взаимосвязи финансового и… физического здоровья. А еще попробуют определить подлинность банкнот.

В детском саду №104 состоится семейный фестиваль финансовой грамотности для семей воспитанников детских садов Сыктывкара и педагогических работников столицы Коми. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций эксперты проведут познавательные игры, в том числе, в виде чемпионата.

Ряд активностей форума пройдут сегодня и завтра не только «живьем», но и в онлайн-формате, чтобы представить полезную информацию жителям, проживающим во всех уголках Республики и в других регионах. Запись трансляции будет размещена на портале финансовой грамотности Коми.