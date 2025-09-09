В Сыктывкаре массово гибнут голуби
- 16:30 9 сентября
- Настя Соловьёва
Около торгового комплекса “Парма” горожане обнаружили десятки мертвых птиц. Шокированные прохожие, в том числе дети, наблюдали за их мучениями.
По предварительной информации, голуби погибли в результате отравления. На место оперативно прибыли сотрудники полиции для проведения осмотра и сбора доказательств. Очевидцы происшествия предполагают, что птиц могли умышленно травить неизвестными веществами. Специалисты не исключают, что опасные приманки или химикаты до сих пор находятся на асфальте или в земле, что представляет угрозу для других животных. Ветеринарные службы и правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления точной причины случившегося. Об этом пишет “Комсомольская правда”.
Полиция начала доследственную проверку по факту массовой гибели птиц для установления всех обстоятельств произошедшего. Жителей просят быть внимательными и не подпускать домашних питомцев к указанной территории (Великий Чипанский парк, возле автобусной остановки “Аврора”) до завершения ее полной санитарной обработки.