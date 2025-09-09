В Сыктывкаре массово гибнут голуби

Около торгового комплекса “Парма” горожане обнаружили десятки мертвых птиц. Шокированные прохожие, в том числе дети, наблюдали за их мучениями.

По предварительной информации, голуби погибли в результате отравления. На место оперативно прибыли сотрудники полиции для проведения осмотра и сбора доказательств. Очевидцы происшествия предполагают, что птиц могли умышленно травить неизвестными веществами. Специалисты не исключают, что опасные приманки или химикаты до сих пор находятся на асфальте или в земле, что представляет угрозу для других животных. Ветеринарные службы и правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления точной причины случившегося. Об этом пишет “Комсомольская правда”.