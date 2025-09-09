Спасатели нашли пожилого грибника, который заблудился в лесу под Сыктывкаром

71-летний мужчина потерял ориентацию во время сбора грибов недалеко от садового товарищества “Колос”. На его поиски незамедлительно вышли добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт” и профессиональные спасатели.

Михаил Петухов ушел с дачного участка 8 сентября и не вернулся домой к вечеру. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. В тот же день вечером организовали активный поиск, в котором участвовали 25 человек. Вместе с 18 поисковиками работали трое родственников и четверо сотрудников МКУ “ПАСС Сыктывкара”. Они прочесали лесной массив рядом с дачным кооперативом, призывая мужчину голосом и расклеивая ориентировки. Об этом сообщили в отряде “ЛизаАлерт”.