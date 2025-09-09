Спасатели нашли пожилого грибника, который заблудился в лесу под Сыктывкаром
71-летний мужчина потерял ориентацию во время сбора грибов недалеко от садового товарищества “Колос”. На его поиски незамедлительно вышли добровольцы поискового отряда “ЛизаАлерт” и профессиональные спасатели.
Михаил Петухов ушел с дачного участка 8 сентября и не вернулся домой к вечеру. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. В тот же день вечером организовали активный поиск, в котором участвовали 25 человек. Вместе с 18 поисковиками работали трое родственников и четверо сотрудников МКУ “ПАСС Сыктывкара”. Они прочесали лесной массив рядом с дачным кооперативом, призывая мужчину голосом и расклеивая ориентировки. Об этом сообщили в отряде “ЛизаАлерт”.
Пропавшего нашли благодаря бдительности местного жителя. Водитель лесовоза сообщил спасателям, что видел в лесу у трассы мужчину, разводящего костер. Спасательная группа немедленно проверила эту информацию и обнаружила пенсионера. Выяснилось, что он заблудился и, понимая, что в темноте не сможет найти дорогу, принял решение дождаться утра, разведя огонь для обогрева. Пожилой человек был жив и здоров, его передали родственникам.
Михаила Петухова благополучно вернули родным. Спасатели и поисковики рекомендуют всем любителям сбора грибов и ягод сообщать близким свой маршрут, брать с собой полностью заряженный телефон, свисток, воду и спички. Пожилым людям лучше не ходить в лес в одиночку.