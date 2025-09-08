Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре отец погасил алиментный долг в 930 тысяч рублей после ареста квартиры

Мужчина рассчитался с многотысячной задолженностью только после применения принудительных мер. Судебные приставы арестовали недвижимость неплательщика и возбудили административное дело.

Житель Сыктывкара 1991 года рождения уклонялся от ежемесячных выплат на содержание дочери. К лету 2025 года общая сумма долга с учётом неустойки достигла 930 тысяч рублей. Приставы ОСП по Эжвинскому району применили комплекс мер: возбудили административное дело по статье 5.35.1 КоАП РФ и наложили арест на квартиру должника.

Под угрозой реализации имущества и уголовного преследования мужчина полностью погасил задолженность. Дополнительно он выплатил 42 тысячи рублей исполнительского сбора в федеральный бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Исполнительное производство прекращено. Денежные средства перечислены на содержание ребёнка. 

