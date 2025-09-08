Сбер: практически каждый четвертый ИП в России — моложе 35 лет
- 16:40 8 сентября
- astakhovaxenia
Исследование СберАналитики выявило регионы-лидеры и самые популярные сферы для молодых предпринимателей
СберАналитика представила результаты исследования о вовлеченности молодых предпринимателей в развитие малого бизнеса России за первое полугодие 2025 года. По данным аналитиков, практически каждый четвертый индивидуальный предприниматель в стране находится в возрасте до 35 лет. Их доля в общей структуре активных ИП составляет 23%. Об этом сообщил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка на Восточном экономическом форуме.
Наибольшая концентрация молодых предпринимателей зафиксирована в регионах Северного Кавказа и Сибири. Лидером стала Чеченская Республика, где 38% индивидуальных предпринимателей — моложе 35 лет. В Ингушетии и Республике Тыва этот показатель составляет 32%, в Дагестане — 31%. Среди крупных городов выделяются Москва с 28% и Санкт-Петербург с 26%. Татарстан и Северная Осетия — Алания показывают одинаковый результат — по 27%.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
"Исследование показывает, что молодые люди все чаще идут в предпринимательство. По доле молодых ИП среди предпринимателей лидируют бизнес в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 26%, образования — 26%, а также в области информации и связи — 23%."
Среди молодых предпринимателей преобладают мужчины — их доля составляет 58%, тогда как женщины занимают 42%.
Исследование подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов". Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 миллионов покупателей и 7 миллионов юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.
В исследовании анализировались агрегированные и обезличенные данные о возрасте и поле предпринимателей, регионе их регистрации, сфере деятельности по классификатору ОКВЭД, а также фактическая активность по движению средств на счетах. К категории молодых были отнесены индивидуальные предприниматели в возрасте до 35 лет. Их доля рассчитывалась как отношение числа действующих ИП в этих возрастных категориях к общему количеству активных предпринимателей.