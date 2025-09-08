Сбер: практически каждый четвертый ИП в России — моложе 35 лет

Исследование СберАналитики выявило регионы-лидеры и самые популярные сферы для молодых предпринимателей

СберАналитика представила результаты исследования о вовлеченности молодых предпринимателей в развитие малого бизнеса России за первое полугодие 2025 года. По данным аналитиков, практически каждый четвертый индивидуальный предприниматель в стране находится в возрасте до 35 лет. Их доля в общей структуре активных ИП составляет 23%. Об этом сообщил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

Наибольшая концентрация молодых предпринимателей зафиксирована в регионах Северного Кавказа и Сибири. Лидером стала Чеченская Республика, где 38% индивидуальных предпринимателей — моложе 35 лет. В Ингушетии и Республике Тыва этот показатель составляет 32%, в Дагестане — 31%. Среди крупных городов выделяются Москва с 28% и Санкт-Петербург с 26%. Татарстан и Северная Осетия — Алания показывают одинаковый результат — по 27%.