Узнал, что японцы садятся на унитаз лицом вперед. Удивился, когда узнал почему

Мое первое знакомство с японским туалетом стало настоящим культурным шоком. Забудьте о привычных удобствах – здесь вас ждет подогрев сиденья, встроенное биде и даже фен! Это не просто сантехника, а настоящий хай-тек космолет, где кнопка "старт" отсутствует как класс.

Японский унитаз – это как iPhone в мире сантехники, и, поверьте, некоторые экземпляры по цене могут сравниться с неплохим автомобилем. И дело не только в кнопках "смыть" и "помыть".

Умный туалет способен на многое: измерить артериальное давление и даже проанализировать мочу. Честно, я начал опасаться, как бы эта чудо-машина не поставила мне диагноз. Здесь можно настроить температуру воды и выбрать силу напора – как в джакузи, но с более практичным применением.

Унитазы, словно премиальные авто, запоминают ваши предпочтения! Представьте: садитесь на унитаз, а он уже знает, что вам нужно. Чувствуешь себя королем на троне, окруженным максимальным комфортом.

Но есть и обратная сторона медали. Для человека, не искушенного в туалетных технологиях, обилие кнопок и пиктограмм может стать настоящей головной болью. В результате туристы часто нажимают не на то, вызывая порой комичные ситуации.

Однако, что меня поразило еще больше, так это контраст. Наряду с суперсовременными унитазами в отелях, в общественных туалетах часто встречаются напольные чаши, или, проще говоря, дырки в полу. И здесь действуют совершенно другие правила!

Оказывается, в таком туалете нужно садиться лицом к сливному бачку! Все наоборот, и туристу лучше сразу забыть о привычных манерах. Сначала я подумал, что это шутка, но оказалось, что в этом есть целая философия.

Традиционный японский унитаз "Washiki" сконструирован таким образом, что иначе сидеть просто неудобно. Специальный купол, "Кинкакуси", защищает от брызг – попробуйте сесть по-другому, и вы сразу поймете свою ошибку.

История объясняет все. Представьте: японские самураи сидели в туалете лицом к стене, намеренно подставляя спину потенциальной опасности. Да, именно так! В отличие от нас, привыкших встречать опасность лицом к лицу, японцы предпочитают не знать, что происходит у них за спиной.

Видимо, для них так спокойнее – уйти в вечность, уткнувшись лицом в пол. Пока японцы отворачиваются от опасности, остальные гордо смотрят ей прямо в глаза, сидя на привычном унитазе.

