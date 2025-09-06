Узнал, что японцы садятся на унитаз лицом вперед. Удивился, когда узнал почему
- 17:03 6 сентября
- Служба новостей
Мое первое знакомство с японским туалетом стало настоящим культурным шоком. Забудьте о привычных удобствах – здесь вас ждет подогрев сиденья, встроенное биде и даже фен! Это не просто сантехника, а настоящий хай-тек космолет, где кнопка "старт" отсутствует как класс.
Японский унитаз – это как iPhone в мире сантехники, и, поверьте, некоторые экземпляры по цене могут сравниться с неплохим автомобилем. И дело не только в кнопках "смыть" и "помыть".
Умный туалет способен на многое: измерить артериальное давление и даже проанализировать мочу. Честно, я начал опасаться, как бы эта чудо-машина не поставила мне диагноз. Здесь можно настроить температуру воды и выбрать силу напора – как в джакузи, но с более практичным применением.
Унитазы, словно премиальные авто, запоминают ваши предпочтения! Представьте: садитесь на унитаз, а он уже знает, что вам нужно. Чувствуешь себя королем на троне, окруженным максимальным комфортом.
Но есть и обратная сторона медали. Для человека, не искушенного в туалетных технологиях, обилие кнопок и пиктограмм может стать настоящей головной болью. В результате туристы часто нажимают не на то, вызывая порой комичные ситуации.
Однако, что меня поразило еще больше, так это контраст. Наряду с суперсовременными унитазами в отелях, в общественных туалетах часто встречаются напольные чаши, или, проще говоря, дырки в полу. И здесь действуют совершенно другие правила!
Оказывается, в таком туалете нужно садиться лицом к сливному бачку! Все наоборот, и туристу лучше сразу забыть о привычных манерах. Сначала я подумал, что это шутка, но оказалось, что в этом есть целая философия.
Традиционный японский унитаз "Washiki" сконструирован таким образом, что иначе сидеть просто неудобно. Специальный купол, "Кинкакуси", защищает от брызг – попробуйте сесть по-другому, и вы сразу поймете свою ошибку.
История объясняет все. Представьте: японские самураи сидели в туалете лицом к стене, намеренно подставляя спину потенциальной опасности. Да, именно так! В отличие от нас, привыкших встречать опасность лицом к лицу, японцы предпочитают не знать, что происходит у них за спиной.
Видимо, для них так спокойнее – уйти в вечность, уткнувшись лицом в пол. Пока японцы отворачиваются от опасности, остальные гордо смотрят ей прямо в глаза, сидя на привычном унитазе.
Источник: Большое сердце
Читайте также:
- Большие деньги и новая работа: Василиса Володина указала на единственный знак, чья жизнь круто преобразится с 3 сентября
- Сбудутся все мечты: Тамара Глоба назвала 3 знака, чьи желания осуществятся в начале сентября
- Просто взбиваем и запекаем: готовим невероятно сочный сырный пирог за 30 минут
- Когда пятый - лишний: как одинокая мама с двумя детьми испортила поездку в поезде всем соседям по купе
- Моя жена всегда ездила в один и тот же отель Египта. Теперь я понял почему и к кому