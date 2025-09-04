В Сыктывкаре будут искать пьяных водителей

По данным пресс-службы ГИБДД, рейды пройдут с 5 по 8 сентября. Они направлены на предупреждение правонарушений из-за водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Сыктывкара обращает внимание граждан на строгую ответственность за вождение в нетрезвом виде. Отмети, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.