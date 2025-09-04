С начала текущего года из Республики Коми вывезено за рубеж более миллиона "кубов" пиломатериалов
- 19:15 4 сентября
- Инесса Богатая
За период в восемь месяцев 2025 года, Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в регионе осуществило проверку и сертификацию свыше 1, 1 миллиона кубических метров лесоматериалов, подготовленных к экспорту. Из этого объема более миллиона кубометров составили пиломатериалы. Основными направлениями экспорта лесопродукции стали такие страны, как Египет, Китай, Индия, Южная Корея, Турция и ряд других государств.
Для экспортных партий оформлено 18 144 фитосанитарных свидетельства, удостоверяющих соответствие продукции требованиям стран-импортеров и ее безопасность с точки зрения фитосанитарного карантина.
Помимо этого, более 338 тысяч кубометров лесопродукции из Республики Коми было отправлено на внутренний рынок страны. На данную продукцию было выдано 6 066 карантинных сертификатов. В числе регионов, куда поставлялась лесопродукция, значатся Архангельская, Кировская, Ленинградская и Тульская области, Краснодарский край, а также Республика Дагестан.