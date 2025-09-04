С начала текущего года из Республики Коми вывезено за рубеж более миллиона "кубов" пиломатериалов

За период в восемь месяцев 2025 года, Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в регионе осуществило проверку и сертификацию свыше 1, 1 миллиона кубических метров лесоматериалов, подготовленных к экспорту. Из этого объема более миллиона кубометров составили пиломатериалы. Основными направлениями экспорта лесопродукции стали такие страны, как Египет, Китай, Индия, Южная Корея, Турция и ряд других государств.

Для экспортных партий оформлено 18 144 фитосанитарных свидетельства, удостоверяющих соответствие продукции требованиям стран-импортеров и ее безопасность с точки зрения фитосанитарного карантина.