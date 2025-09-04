Биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля

Логотип новостного портала Прогород
На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ подключили в онлайн-банке государственную биометрию. За первое полугодие с кражами своих средств столкнулись всего 0,0025% из них. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов. 

При попытке мошенников вывести деньги срабатывает антифрод-система банка, которая требует подтверждение операций по лицевой биометрии. Злоумышленники не могут пройти эту проверку, даже имея фото клиента или сгенерированное с помощью нейросетей изображение. Таким образом, подобные кражи предотвращаются практически в 100% случаях.

В ситуациях, когда пользователь под влиянием мошенников сам переводит им деньги, банк стремится спасти их «на последней миле». Если клиент заходит в мобильный банк во время звонка с подозрительного номера или устанавливает программы удаленного доступа, ВТБ отправляет клиенту СМС и push-предупреждение об атаке мошенников.

