"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

Содержание селена в кормах Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner не соответствует ГОСТу, в том числе и Best Dinner, предназначенного для котят. Кроме того, корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner, Probalance имеют несоответствие по массовой доле калия. Эти нарушения могут вызвать нехватку селена или калия при регулярном потреблении.