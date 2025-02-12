Как узнать размер своих пенсионных накоплений на СНИЛС, не выходя из дома: простой способ проверить пенсионный счет
- 08:15 12 февраля
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- Служба новостей
СНИЛС – привычный документ для россиян, который часто требуется для различных целей. Но мало кто задумывается, что это не просто номер, а страховой номер индивидуального лицевого счета, где хранится информация о вашем трудовом стаже, взносах, доходах и, главное, о пенсионных накоплениях.
Хотите узнать, сколько денег уже скопилось на вашем СНИЛС? Это можно сделать прямо сейчас, не выходя из дома.
Все, что вам нужно – телефон или компьютер с доступом к порталу Госуслуг. Найдите там раздел “Пенсии и пособия” и закажите выписку из лицевого счета Социального фонда России (СФР).
Через 20-30 минут в вашем личном кабинете появится документ с информацией о сумме ваших пенсионных накоплений. Важно помнить, что это не сама пенсия, а накопительная ее часть, доступная тем, кто работал до 2014 года.
Узнать о сумме накоплений – это еще не все. По достижении пенсионного возраста вы можете получить эти деньги.
Есть два варианта: получить всю сумму единовременно или увеличить размер своей ежемесячной пенсии. В любом случае, для этого необходимо будет написать заявление, что вам и так придется сделать при оформлении пенсии, пишет hibiny.ru.
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