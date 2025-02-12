Как узнать размер своих пенсионных накоплений на СНИЛС, не выходя из дома: простой способ проверить пенсионный счет

СНИЛС – привычный документ для россиян, который часто требуется для различных целей. Но мало кто задумывается, что это не просто номер, а страховой номер индивидуального лицевого счета, где хранится информация о вашем трудовом стаже, взносах, доходах и, главное, о пенсионных накоплениях.

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