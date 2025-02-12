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1 стакан овсянки и 2 яйца —вкуснейший завтрак готов: домочадцы смели все за секунду

1 стакан овсянки и 2 яйца —вкуснейший завтрак готов: домочадцы смели все за секундуСоздано в Шедевруме

Надоели привычные завтраки? Попробуйте новый рецепт овсянки с яйцами, который покорит всю вашу семью! Этот простой и быстрый в приготовлении завтрак получится настолько вкусным и питательным, что его съедят в мгновение ока и попросят добавки.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья (быстрого приготовления или обычные) – 1 стакан (100 г)
  • Яйца куриные – 2 штуки
  • Молоко – 1 стакан, комнатной температуры
  • Твердый сыр – 30 г (чеддер, гауда, российский)
  • Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) – 3 веточки или перышка
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка основы: В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, яйца и молоко. Тщательно перемешайте и оставьте на 7 минут, чтобы овсянка набухла.
  2. Подготовка начинки: Мелко нарежьте зелень, натрите сыр на мелкой терке.
  3. Соединяем все вместе: Добавьте зелень и сыр в овсяную массу, посолите и перемешайте.
  4. Жарим: Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Вылейте овсяную смесь, равномерно распределив по дну.
  5. Обжариваем: Накройте сковороду крышкой и жарьте 3 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится.
  6. Переворачиваем: Аккуратно переверните овсяную лепешку и жарьте еще 2-3 минуты без крышки, пока вторая сторона не станет румяной, а сыр не расплавится.

Подача:

Подавайте горячим, разрезав на порционные кусочки. Можно добавить сметану, йогурт или соус.

Советы и хитрости:

  • Для более насыщенного вкуса добавьте специи (черный перец, паприку, сушеный чеснок).
  • Вместо твердого сыра используйте моцареллу или фету.
  • Для диетического варианта используйте обезжиренное молоко и меньше сыра.
  • Экспериментируйте с начинками: добавляйте овощи, грибы или ветчину.

Приятного аппетита!

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