1 стакан овсянки и 2 яйца —вкуснейший завтрак готов: домочадцы смели все за секунду
- 09:20 12 февраля
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Надоели привычные завтраки? Попробуйте новый рецепт овсянки с яйцами, который покорит всю вашу семью! Этот простой и быстрый в приготовлении завтрак получится настолько вкусным и питательным, что его съедят в мгновение ока и попросят добавки.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (быстрого приготовления или обычные) – 1 стакан (100 г)
- Яйца куриные – 2 штуки
- Молоко – 1 стакан, комнатной температуры
- Твердый сыр – 30 г (чеддер, гауда, российский)
- Свежая зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) – 3 веточки или перышка
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Подготовка основы: В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, яйца и молоко. Тщательно перемешайте и оставьте на 7 минут, чтобы овсянка набухла.
- Подготовка начинки: Мелко нарежьте зелень, натрите сыр на мелкой терке.
- Соединяем все вместе: Добавьте зелень и сыр в овсяную массу, посолите и перемешайте.
- Жарим: Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Вылейте овсяную смесь, равномерно распределив по дну.
- Обжариваем: Накройте сковороду крышкой и жарьте 3 минуты, пока нижняя сторона не подрумянится.
- Переворачиваем: Аккуратно переверните овсяную лепешку и жарьте еще 2-3 минуты без крышки, пока вторая сторона не станет румяной, а сыр не расплавится.
Подача:
Подавайте горячим, разрезав на порционные кусочки. Можно добавить сметану, йогурт или соус.
Советы и хитрости:
- Для более насыщенного вкуса добавьте специи (черный перец, паприку, сушеный чеснок).
- Вместо твердого сыра используйте моцареллу или фету.
- Для диетического варианта используйте обезжиренное молоко и меньше сыра.
- Экспериментируйте с начинками: добавляйте овощи, грибы или ветчину.
Приятного аппетита!
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