1 стакан овсянки и 2 яйца —вкуснейший завтрак готов: домочадцы смели все за секунду

Надоели привычные завтраки? Попробуйте новый рецепт овсянки с яйцами, который покорит всю вашу семью! Этот простой и быстрый в приготовлении завтрак получится настолько вкусным и питательным, что его съедят в мгновение ока и попросят добавки.

Ингредиенты: