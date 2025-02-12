Эти 3 вида огурцов начали стремительно скупать в феврале - по 7 плодов в каждом узле
- 08:13 12 февраля
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Февраль – время, когда сердца дачников и огородников бьются в предвкушении нового сезона. В этом году особенно выделяются три сорта огурцов, покорившие сады своей неприхотливостью, отменным вкусом и стабильным урожаем. Эти сорта – настоящая находка, ведь они не подвержены пожелтению и горечи, а также обладают завидным иммунитетом к болезням.
Лидер симпатий – огурец “Маринда”. Этот высокоурожайный сорт, проверенный временем, завоевал репутацию надежного и универсального варианта. “Маринда” прекрасно растет как в тепличных условиях, так и на открытых грядках. Плоды достигают 10 см, отличаются сочным вкусом без малейшего намека на горечь. Благодаря своей живучести и щедрому плодоношению, “Маринда” станет отличным выбором и для опытного садовода, и для начинающего.
Почетное второе место занимает “Тёща”. Ее огурчики, ароматные, хрустящие и с нежной текстурой, стали любимым ингредиентом свежих салатов, а также идеальны для засолки и маринования. Преимущество “Тёщи” – продолжительное плодоношение, позволяющее лакомиться свежими огурцами до самой осени. Кроме того, этот сорт устойчив к температурным скачкам и распространенным болезням, что делает его особенно ценным приобретением для любого огорода.
Завершает тройку лидеров огурец “Маша”. Этот ранний сорт, формирующий плоды пучками, особо ценен за свою продуктивность. Благодаря образованию 6-7 плодов в каждом узле, урожайность с одного куста просто поражает. Огурчики “Маши”, типа корнишонов, достигают длины 8-10 см, отличаются приятным сладковатым вкусом и полным отсутствием горечи. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и низким температурам делает “Машу” идеальным вариантом для регионов с непредсказуемым климатом, пишет sevastopolmedia.ru.
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