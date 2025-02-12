Эти 3 вида огурцов начали стремительно скупать в феврале - по 7 плодов в каждом узле

Февраль – время, когда сердца дачников и огородников бьются в предвкушении нового сезона. В этом году особенно выделяются три сорта огурцов, покорившие сады своей неприхотливостью, отменным вкусом и стабильным урожаем. Эти сорта – настоящая находка, ведь они не подвержены пожелтению и горечи, а также обладают завидным иммунитетом к болезням.

Лидер симпатий – огурец “Маринда”. Этот высокоурожайный сорт, проверенный временем, завоевал репутацию надежного и универсального варианта. “Маринда” прекрасно растет как в тепличных условиях, так и на открытых грядках. Плоды достигают 10 см, отличаются сочным вкусом без малейшего намека на горечь. Благодаря своей живучести и щедрому плодоношению, “Маринда” станет отличным выбором и для опытного садовода, и для начинающего.