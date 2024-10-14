Опрос: 15% респондентов в СЗФО хотят, чтобы ИИ блокировал их «вредные» покупки
- 14:16 14 октября
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- Александра Клюенкова
Около половины жителей Северо-Запада хотели бы доверить контроль покупок искусственному интеллекту. При этом 15% хотели бы, чтобы ИИ сам принудительно блокировал приобретение неполезной продукции или импульсивные покупки.
Также около половины респондентов СЗФО хотели бы получить помощь ИИ в вопросах контроля здорового питания. 15% опрошенных в макрорегионе готовы на блокировку вредных покупок, 35% хотели бы получать уведомления от ИИ, но далее принять решение о совершении покупки самостоятельно.
Позволить ИИ контролировать покупки с детской карты в СЗФО готовы только 6% респондентов. Это вдвое ниже, чем в среднем по стране. 39% готовы использовать этот сервис только если будут полностью уверены в его безопасности для ребенка.
Иметь дома «умный холодильник», который может контролировать рацион, хотели бы 32% респондентов в СЗФО. Но около 50% опрошенных не готовы доверять заказ продуктов и контроль рациона умному устройству.
36% опрошенных в макрорегионе хотят, чтобы умная техника совершала за них необходимые покупки. Однако 53% предпочтут делать покупки самостоятельно.
«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях: будь то советы знакомых, консультации специалистов, или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Спикер, что банк развивает и собственные сервисы ИИ для рекомендаций.
На вопрос о будущем ИИ четверть опрошенных в СЗФО ответили, что люди однажды полностью доверят ему контроль за покупками или допустили такую вероятность. Еще 31% опрошенных считают, что ИИ будут доверять решения в ограниченном формате. Около 30% не ждут, что это станет массовым явлением.
Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.