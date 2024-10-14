Опрос: 15% респондентов в СЗФО хотят, чтобы ИИ блокировал их «вредные» покупки

Около половины жителей Северо-Запада хотели бы доверить контроль покупок искусственному интеллекту. При этом 15% хотели бы, чтобы ИИ сам принудительно блокировал приобретение неполезной продукции или импульсивные покупки.

Также около половины респондентов СЗФО хотели бы получить помощь ИИ в вопросах контроля здорового питания. 15% опрошенных в макрорегионе готовы на блокировку вредных покупок, 35% хотели бы получать уведомления от ИИ, но далее принять решение о совершении покупки самостоятельно.

Позволить ИИ контролировать покупки с детской карты в СЗФО готовы только 6% респондентов. Это вдвое ниже, чем в среднем по стране. 39% готовы использовать этот сервис только если будут полностью уверены в его безопасности для ребенка.

Иметь дома «умный холодильник», который может контролировать рацион, хотели бы 32% респондентов в СЗФО. Но около 50% опрошенных не готовы доверять заказ продуктов и контроль рациона умному устройству.

36% опрошенных в макрорегионе хотят, чтобы умная техника совершала за них необходимые покупки. Однако 53% предпочтут делать покупки самостоятельно.