Можно оформлять. Новая льгота вводится для всех пенсионеров с 7 октября

Пенсионерам рассказали о новой льготе, которая станет для них доступна с 7 октября. В начале новой рабочей недели пожилые люди смогут получить новую возможность. И предоставлять ее будут вне зависимости от размера пенсии или возраста человека. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, новая возможность заработает для пожилых граждан в середине осени. Пожилые люди смогут покупать различные товары, в том числе необходимые продукты питания, со значительной скидкой. И такую льготу для граждан ввела сеть магазинов «Лента».

«Не так давно ретейлер внес изменения в свою программу лояльности, которая касается скидок в том числе для пенсионеров. Теперь получать их можно будет в магазинах бренда «ГиперЛента» до 12:00 каждый день, а в торговых точках типа «Супер» и «Мини» дисконт будет действовать вплоть до 13:00 на ежедневной основе», – отметила Киреева.

Размер скидки, по словам эксперта, составит 10 процентов. Для ее получения понадобится завести карту лояльности сети супермаркетов. И при ее оформлении нужно будет подтвердить, что человек является льготником. Например, поможет пенсионное удостоверение, справка о назначении пенсии или удостоверение инвалида, если речь идет об ограничениях по здоровью.