В зоне СВО геройски погиб боец из Усть-Куломского района
- 16:00 5 октября
- 16+
- Елизавета Петрова
В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Усть-Куломского района. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель Республики Коми Владимир Уйба.
Хочу выразить искренние соболезнования семье и близким Артёма Николаевича Попова, погибшего с честью в ходе специальной военной операции.
Артём Николаевич, уроженец села Керчомья Усть-Куломского района, служил на позиции наводчика в мотострелковом подразделении.
С невероятной преданностью и мужеством Артём Николаевич выполнял боевые задачи, защищая мир от неонацистской угрозы. Он совершил бессмертный подвиг, пожертвовав своей жизнью ради Родины.
Вечное почтение и память верному сыну Отечества! – написал Владимир Уйба.