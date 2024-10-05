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В зоне СВО геройски погиб боец из Усть-Куломского района

В зоне СВО геройски погиб боец из Усть-Куломского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Усть-Куломского района. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель Республики Коми Владимир Уйба.

Хочу выразить искренние соболезнования семье и близким Артёма Николаевича Попова, погибшего с честью в ходе специальной военной операции.

Артём Николаевич, уроженец села Керчомья Усть-Куломского района, служил на позиции наводчика в мотострелковом подразделении.

С невероятной преданностью и мужеством Артём Николаевич выполнял боевые задачи, защищая мир от неонацистской угрозы. Он совершил бессмертный подвиг, пожертвовав своей жизнью ради Родины.

Вечное почтение и память верному сыну Отечества! – написал Владимир Уйба.

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