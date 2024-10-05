В зоне СВО геройски погиб боец из Усть-Куломского района

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Усть-Куломского района. Об этом сообщил в социальных сетях руководитель Республики Коми Владимир Уйба.

Хочу выразить искренние соболезнования семье и близким Артёма Николаевича Попова, погибшего с честью в ходе специальной военной операции.