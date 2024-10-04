"Там одни микробы": Роскачество назвало марки филе цыпленка, которые лучше вообще не покупать

freepik.com

Они не прошли проверку В современном мире стремительного потребления цыплята-бройлеры занимают ведущую позицию на российском рынке мяса. Однако этот продукт окружен множеством распространенных мифов и предрассудков, порождающих у покупателей страхи и сомнения. Ходят слухи, что производители используют в процессе выращивания вредные гормоны и антибиотики, а продавцы вводят потребителей в заблуждение, применяя различные ухищрения, такие как вымачивание тушек в хлорке или добавление влагоудерживающих компонентов. Так ли обстоят дела на самом деле?

Чтобы разобраться в этом вопросе, Роскачество провело всестороннее исследование, охватывающее период с 2016 по 2024 год и более 30 торговых марок куриного мяса. Анализируя собранные данные, эксперты выявили ряд значимых тенденций, позволяющих развеять многие распространенные мифы.

Безопасность прежде всего

Сравнение результатов исследований 2016 и 2024 годов свидетельствует о заметном улучшении показателей безопасности. Если восемь лет назад в отдельных образцах были обнаружены такие опасные микроорганизмы, как сальмонелла и листерии, а также превышение допустимого уровня антибиотиков, то в последнем исследовании подобных проблем не выявлено. Анализ на наличие 227 различных антибактериальных веществ и ветеринарных препаратов не показал никаких отклонений. Это говорит о том, что культура производства российских компаний неуклонно повышается, и они все более ответственно подходят к соблюдению норм безопасности.

Однако не все так безоблачно: в пяти образцах, представленных торговыми марками "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха", специалисты отметили превышение нормы по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Такие показатели, как правило, свидетельствуют о нарушениях температурного режима при транспортировке или хранении продукта. Использовать такую курицу в пищу не рекомендуется.

Лишние "запчасти" и перья

Помимо микробиологических показателей, исследование затронуло и визуальные аспекты. Потребители нередко жалуются на присутствие в тушках "несъедобных" внутренних органов, таких как трахея, легкие, почки, желудок и селезенка. Анализ подтвердил, что подобные "сюрпризы" действительно встречаются, но крайне редко - лишь в одном из 19 образцов.

Еще одной распространенной жалобой является слишком длинная шея. Однако, согласно стандартам, наличие шеи любой длины допустимо, так как она является съедобной частью тушки.

Что касается качества предварительной обработки, в пяти торговых марках ("Акашево", "Ан-Нур", "Благояр", "Латифа" и "Троекурово") были выявлены остатки перьев, свидетельствующие о недостаточной степени ощипывания. Это несоответствие требованиям, которое должно быть устранено производителями.

Развенчивая миф о "накачанных" курицах

Одна из главных страхов потребителей - опасение, что ради увеличения веса продукта производители могут "накачивать" курицу различными добавками. Однако действующие в России стандарты категорически запрещают использование стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей, в том числе фосфатов.

Проведенные Роскачеством исследования не выявили превышения допустимого уровня фосфатов ни в 2016, ни в 2024 году. Более того, количество выделившейся влаги (не более 4%) также не свидетельствует о применении влагоудерживающих препаратов. Таким образом, миф о "накачанных" курицах развенчан.

Реакция производителей и торговых сетей

Важно отметить, что исследование Роскачества не осталось без внимания со стороны игроков рынка. Многие производители и торговые сети оперативно отреагировали на полученные результаты, сообщив о принятых профилактических и корректирующих мерах.

Так, ряд компаний ("Белоярочка", "Петруха", "Ан-Нур", "Троекурово", "Домашняя курочка", "Акашево") проинформировали о проведении дополнительного контроля, обучения персонала, технического аудита оборудования и других шагах, направленных на устранение выявленных несоответствий.

Торговые сети "ВкусВилл", "Лента", "Мясновъ", Spar и "Чижик" также заявили об усилении входного контроля качества продукции и взаимодействии с поставщиками.

Отдельно стоит отметить реакцию холдингов "Торговый дом Черкизово" и "ГАП Ресурс", чья продукция была представлена в исследовании. Они предоставили подробные пояснения по причинам несоответствий и перечень корректирующих мероприятий.