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Жителя Сыктывкара осудили на 15 лет за государственную измену

Жителя Сыктывкара осудили на 15 лет за государственную изменуФото из архива

Житель Сыктывкара получил 15 лет колонии за попытку государственной измены. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ФСБ по Коми.

Согласно данным ведомства, вступило в силу решение 1-го Западного окружного военного суда касательно жителя Сыктывкара, который собирался перейти на сторону противника для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Коми.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что в октябре 2023 года фигурант установил связь с представителем украинского военного формирования, признанного на территории РФ террористическим и запрещенным, присягнул этой организации и выполнял специальное задание по съемке уязвимых объектов Сыктывкара для подготовки диверсий. После этого он планировал приехать в Украину через Белгородскую область для вступления в это формирование.

В декабре 2023 года, в ходе совместной операции УФСБ России по Коми и УФСБ России по Белгородской области, подозреваемый был задержан в Белгороде и привезен обратно в Сыктывкар для проведения следствия.

Суд признал сыктывкарца виновным в преступлениях. Ему вынесли приговор в виде 15 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.

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