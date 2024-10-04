Жителя Сыктывкара осудили на 15 лет за государственную измену
- 16:00 4 октября
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- Инесса Богатая
Житель Сыктывкара получил 15 лет колонии за попытку государственной измены. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ФСБ по Коми.
Согласно данным ведомства, вступило в силу решение 1-го Западного окружного военного суда касательно жителя Сыктывкара, который собирался перейти на сторону противника для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
Дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по Коми.
В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что в октябре 2023 года фигурант установил связь с представителем украинского военного формирования, признанного на территории РФ террористическим и запрещенным, присягнул этой организации и выполнял специальное задание по съемке уязвимых объектов Сыктывкара для подготовки диверсий. После этого он планировал приехать в Украину через Белгородскую область для вступления в это формирование.
В декабре 2023 года, в ходе совместной операции УФСБ России по Коми и УФСБ России по Белгородской области, подозреваемый был задержан в Белгороде и привезен обратно в Сыктывкар для проведения следствия.
Суд признал сыктывкарца виновным в преступлениях. Ему вынесли приговор в виде 15 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.