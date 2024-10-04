Жителя Сыктывкара осудили на 15 лет за государственную измену

Житель Сыктывкара получил 15 лет колонии за попытку государственной измены. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ФСБ по Коми.

Согласно данным ведомства, вступило в силу решение 1-го Западного окружного военного суда касательно жителя Сыктывкара, который собирался перейти на сторону противника для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.